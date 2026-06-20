ಸಗಟು ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಬದಲು ಉತ್ಪಾದಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಏಕೆ?

<p>ನವದೆಹಲಿ: ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿನ ಹಣದುಬ್ಬರ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳ ವಾಸ್ತವಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಸಗಟು ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು (ಡಬ್ಲ್ಯುಪಿಐ) ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆ, ಇನ್ಪುಟ್ ಹಾಗೂ ಸೇವೆಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವಿವರವಾದ ಉತ್ಪಾದಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು(ಪಿಪಿಐ) ಪರಿಚಯಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.</p><p>ಸರ್ಕಾರವು ಡಬ್ಲ್ಯುಪಿಐನ ಮೂಲ ವರ್ಷವನ್ನು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ 2011-12 ರಿಂದ 2022-23ಕ್ಕೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ.</p><p>ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಉತ್ತೇಜನ ಇಲಾಖೆಯ(ಡಿಪಿಐಐಟಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರ ಕಚೇರಿ ಹೊಸ ಮೂಲ ವರ್ಷದೊಂದಿಗೆ ಡಬ್ಲ್ಯುಪಿಐನ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಸರಣಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. </p><p>ಪಿಪಿಐಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.</p><p><strong>ಡಬ್ಲ್ಯುಪಿಐನಿಂದ ಪಿಪಿಐಗೆ ಬದಲಾವಣೆಯ ಅನುಕೂಲಗಳು</strong></p><p>* ಪಿಪಿಐ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖಾತೆ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಮುಂದುವರಿದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ಜಾಗತಿಕ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>ಔಟ್ಪುಟ್ ಪಿಪಿಐ ಮತ್ತು ಇನ್ಪುಟ್ ಪಿಪಿಐ ಎರಡರ ಲಭ್ಯತೆಯು ಉತ್ಪಾದಕರು ಇನ್ಪುಟ್ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಅನುಭವಿಸುವ ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಹೇಗೆ ರವಾನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.</p><p>* ಇದಲ್ಲದೆ, ಎರಡೂ ಪಿಪಿಐಗಳು ಡಬ್ಲ್ಯುಪಿಐಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಡಬಲ್ ಎಣಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.</p><p>* ಪಿಪಿಐ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗಳು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಆದರೆ, ಡಬ್ಲ್ಯುಪಿಐ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.</p><p><strong>ಡಬ್ಲ್ಯುಪಿಐನಿಂದ ಪಿಪಿಐಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ</strong></p><p>ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಡಬ್ಲ್ಯುಪಿಐನ ವ್ಯಾಪಕ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಹೊಸ ಮೂಲ ವರ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಸರಣಿಯ ಬಿಡುಗಡೆಯ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಐದು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಪಿಪಿಐ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಡಬ್ಲ್ಯುಪಿಐನಿಂದ ಪಿಪಿಐಗೆ ಬದಲಾಗಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.</p><p>ಡಬ್ಲ್ಯುಪಿಐನಿಂದ ಪಿಪಿಐಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆಯು ಮುಂದುವರಿದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ಜಾಗತಿಕ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ನಿಧಿಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಸೇವೆಗಳ ಪಿಪಿಐ ಬಿಡುಗಡೆ ಯೋಜನೆ</strong></p><p>ಇದನ್ನು ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಚಿವಾಲಯದೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಆರಂಭಿಕ ಸೇವೆಗಳ ಪಿಪಿಐ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ವಹಿವಾಟು, ವಿಮೆ, ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ, ರೈಲ್ವೆ, ವಾಯು (ಪ್ರಯಾಣಿಕ) ಮತ್ತು ಟೆಲಿಕಾಂ ಸೇರಿ ಏಳು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಡಬ್ಲ್ಯುಪಿಐ ಮತ್ತು ಪಿಪಿಐ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ</strong></p><p>ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಡಬ್ಲ್ಯುಪಿಐ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪಿಪಿಐ ಅನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಎರಡನ್ನೂ ಉತ್ಪಾದಕರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಬೆಲೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಂಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>ಬೆಲೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಪಿಪಿಐ, ಡಬ್ಲಯುಪಿಐಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಡಬ್ಲ್ಯುಪಿಐ ಮೂಲ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ. ಇನ್ಪುಟ್ ಪಿಪಿಐ ಖರೀದಿದಾರರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.</p><p><strong>ಔಟ್ಪುಟ್ ಪಿಪಿಐ ಮತ್ತು ಇನ್ಪುಟ್ ಪಿಪಿಐ</strong></p><p>ಔಟ್ಪುಟ್ ಪಿಪಿಐ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಕರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಬೆಲೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಂಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಮೂಲ ಬೆಲೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿವ್ವಳ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಹಾಗೂ ಸಾರಿಗೆ ಆದಾಯ ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.</p><p>ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಇನ್ಪುಟ್ ಪಿಪಿಐ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಕರು ಇನ್ಪುಟ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಪಾವತಿಸಿದ ಬೆಲೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಂಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಖರೀದಿದಾರರ ಬೆಲೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಆದಾಯವೂ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>