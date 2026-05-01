‘ಭಾರತ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ಕೃತ್ಯ ಸಹಿಸದು’

ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ದೃಢ ನಿಲುವನ್ನು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ ಸಿಂಗ್ ಗುರುವಾರ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯು ವಿಕೃತ ಮನಃಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಇದ್ದಂತೆ. ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟವು ಕೇವಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಯ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಅದು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಮೂಲ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ನಡೆಸುವ ಯುದ್ಧ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ನಿರಂತರ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ ಅವರು, 'ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಗಳಿಸಿವೆ. ಭಾರತವು ಇಂದು ಐ.ಟಿ (ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ) ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಮತ್ತೊಂದು ಐ.ಟಿಯ (ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೆರರಿಸಂ– ಅಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ) ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಹಿಂದಿನ ಯುಪಿಎ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರು, 'ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ತನ್ನ ವಿಧಾನವನ್ನು ಭಾರತವು ಇಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ಉಗ್ರರ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಕೇವಲ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಹಳೆಯ ಮನಃಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು 'ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ' ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ರವಾನಿಸಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಇರುವವರೆಗೂ ಅದು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬಣ್ಣ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ನಕ್ಸಲಿಸಂನಂತಹ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಸಿದ್ಧಾಂತದೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉಗ್ರರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯು ಕೇವಲ ದೇಶವಿರೋಧಿ ಕೃತ್ಯವಲ್ಲ. ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಅದು ಬಹು ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥ ವಾಗಿ ಎದುರಿಸಬಹುದು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>