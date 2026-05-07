ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಗಳು ನಡೆದ ಹಾದಿ ದಾಖಲು

ಬೆಂಗಳೂರು: ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಗಳು ನಡೆದು ಬಂದ ಹಾದಿ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು 'ಸಂವಿಧಾನ ನುಡಿ ಸಂಹಿತೆ' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಪುಸ್ತಕ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದು, ಭಾಷೆಗಳ ಕುರಿತು ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚರ್ಚೆಗಳು ಸೇರಿ ಹಲವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಂತೋಷ ಹಾನಗಲ್ಲ ಅವರು ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಲೇಖಕರಾದರೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಿಳಿಮಲೆ ಅವರು ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಸಾವಿರ ಪ್ರತಿಗಳು ಮುದ್ರಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಜನಾರ್ಪಣೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನವು ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡಿಗರಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಯ ಕುರಿತ ತಪ್ಪು ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಈ ಪುಸ್ತಕ ನೆರವಾಗಲಿದೆ.

ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿದ್ದು, ಭಾಷೆಗಳ ಕುರಿತು ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚರ್ಚೆಗಳು, ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಗಳ ಆಯ್ಕೆ, ಭಾಷಾ ಆಯೋಗದ ಮಹತ್ವ, 1956ರ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪುನರ್ ವಿಂಗಡಣಾ ಕಾಯ್ದೆ, ಭಾಷೆಗಳ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಕಾಯ್ದೆಗಳ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಚರ್ಚೆಗಳ ಉಲ್ಲೇಖ: ಭಾಷೆಗಳ ಕುರಿತು ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಭಿನ್ನಾಭಿ ಪ್ರಾಯಗಳು, ಲಿಪಿ ಬಳಕೆ ಬಗೆಗಿನ ಗೊಂದಲಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕೊನೆಯ ಭಾಷಣವೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.

'ಭಾಷಾ ಸವಾಲುಗಳು ಇಂದು ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಮುನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಏಕಭಾಷಾ, ದ್ವಿಭಾಷಾ, ತ್ರಿಭಾಷಾ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ದೇಶದ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರೂ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನ ಅಳವಡಿಕೆಯ ಕುರಿತಾದ ಚರ್ಚೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಭಾಷಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸ್ಪಷ್ಟ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದರು. ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯ ಸುದೀರ್ಘ ಚರ್ಚೆಗಳ ದಾಖಲೆಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟ ಒಳನೋಟವನ್ನು ನಮಗೆ ದಕ್ಕಿಸುತ್ತವೆ' ಎಂದು ಸಂತೋಷ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಇಡೀ ಸಂವಿಧಾನದ ಸ್ಥೂಲ ಪರಿಚಯದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷಾ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಸಂವಿಧಾನದ 343ರಿಂದ 351ನೇ ವಿಧಿಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿ, ದಾಖಲೆಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಇಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮನಗಾಣಿಸುವ ಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ ದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260507-4-2122798619