good Morning ಬದಲು ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿತು: ಹಡಗಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಪತ್ನಿ

<p>ಆತ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಎಂಜಿನಿಯರ್.. ನಿತ್ಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಂದು ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವ ರೂಢಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ. ಆದರೆ, ಜೂನ್ 10ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕ ಕ್ರೂರ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಆತ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದ. ಒಮಾನ್ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ನಡೆಸಿದ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಮುಖ್ಯ ಎಂಜನಿಯರ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಮೂಲದ ಸುರೇಶ್ ಪಟ್ನಾನ ಕಥೆ ಇದು..</p><p>ಸುರೇಶ್ ಪತ್ನಿ ಭಾರ್ಗವಿ ತನ್ನ ಪತಿ ಜೊತೆಗಿನ ಕೊನೆಯ ಸಂಭಾಷಣೆ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಕೆಲ ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಒಮಾನ್–ದುಬೈ ನೌಕಾವಲಯದ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸುರೇಶ್, ಪತ್ನಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಅಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪತಿಯಿಂ ಸಂದೇಶ ಬರದಿದ್ದಾಗ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕ ಭಾರ್ಗವಿಗೆ ಮೂಡಿತ್ತು. ಕೆಲ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲೇ ಅದು ನಿಜವಾಯಿತು.</p><p>ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಡಗಿನ ಕೆಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಆ ಪೈಕಿ ನಿಮ್ಮ ಪತಿ ಸಹ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಜೂನ್ 11ರಂದು ನೌಕಾಪಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿತ್ತು. ಕೆಲ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಅಮೆರಿಕ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಪತಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಭಾರ್ಗವಿಗೆ ಬಡಿದಿತ್ತು.</p><p> ಸುರೇಶ್ಗೆ ಜಿಥಿನ್(13) ಮತ್ತು ನಹೀಮ್(10) ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಹಡಗಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಗೊ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾದಿಂದ ಒಮಾನ್–ದುಬೈ ನೌಕಾವಲಯಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಸುರೇಶ್, ಪತ್ನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಮಾನ್ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ವಾತಾವರಣ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಅವರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕವಿತ್ತು ಎಂದು ಭಾರ್ಗವಿ ಎನ್ಡಿಟಿವಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ಧಾರೆ.</p><p>‘ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಸಂಘರ್ಷದ ವಲಯಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಪಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದೆವು. ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕವಾಗಿರುವಂತೆ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇದೇ ಶಿಪ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ 10–12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಹಿರಿಯ ಮುಖ್ಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ದಾಳಿಗೆ ಒಳಗಾದ ಹಡಗಿಗೆ ಬರುವ ಮುನ್ನ ಅವರು ಕಳೆದ 4 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.</p><p>ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ನಿತ್ಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳುಹಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಸುರೇಶ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ದಾಳಿ ನಡೆದ ದಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾರದಿದ್ದಾಗ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮನೆಮಾಡಿತ್ತು.</p><p>ಹಡಗಿನ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಸುರೇಶ್ ಹೊತ್ತಿದ್ದರು. ದಾಳಿ ನಡೆದಾಗ ಸುರೇಶ್ ಡೆಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿತ್ತು. ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಬಳಿಕ ಮೃತದೇಹಗಳ ಗುರುತು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದಾಗ ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.</p><p>ಜೂನ್ 10ರಂದು ಒಮಾನ್ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಭಾರತದ ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಹಡಗಿನಲ್ಲಿದ್ದ 24 ಮಂದಿ ಪೈಕಿ 21 ಮಂದಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮೂವರು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ, ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕ, ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ತೈಲ ಸಾಗಣೆ ನಿಗ್ರಹ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಭಾಗವಾಗಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಭಾರತದ ಹಡಗಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತು.</p> .<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>