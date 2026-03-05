<p><strong>ಚಂಡೀಗಢ</strong>: ಪಂಜಾಬ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ‘ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್’ ನ್ಯಾನ್ಸಿ ಗ್ರೇವಲ್ ಅವರನ್ನು ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತನಗೂ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಜಲಂಧರ್ನಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯಾನ್ಸಿ ಅವರ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಒಂಟಾರಿಯೊದ ಲಾಸಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾನ್ಸಿ ಅವರನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 3ರಂದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p class="title">ನ್ಯಾನ್ಸಿ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದು, ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಖಾಲಿಸ್ತಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಖಾಲಿಸ್ತಾನಿಗಳ ನಾಯಕನ ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. </p>.<p class="title">‘ಮಾರ್ಚ್ 3ರ ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 9:30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ 45 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಚಾಕು ಇರಿದಿರುವುದಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆತಿದೆ. ತೀವ್ರ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ನ್ಯಾನ್ಸಿ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದರೂ, ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸದೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಲಾಸಲ್ಲೆ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>