‘ಬೇಕಿದೆ ಬಲಿಷ್ಠ ನೌಕಾಪಡೆ’

ಪಣಜಿ (ಪಿಟಿಐ): ಇತ್ತೀಚಿನ ಜಾಗತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಬಲಿಷ್ಠ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಸಾರಿ ಹೇಳುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ನೌಕಾಪಡೆಯ ಉಪ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವೈಸ್ ಅಡ್ಮಿರಲ್ ತರುಣ್ ಸೋಬ್ತಿ ಮಂಗಳವಾರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಗೋವಾ ಶಿಪ್ಯಾರ್ಡ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಕಡಲಾಚೆಯ ಗಸ್ತು ಹಡಗಿಗೆ (ಎನ್ಜಿಒಪಿವಿ) ಚಾಲನೆ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಭಾರತದ ಗುರುತನ್ನು ಅದರ ಭೌಗೋಳಿಕತೆ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಕಡಲು, ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿನ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಭೂ ಗಡಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರಿದಿದೆ. ಭಾರತದ ಕಡಲತಡಿಯು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳ ಮೂಲವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಸಮುದ್ರಗಳು ವ್ಯಾಪಾರ, ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕದ ಜೀವನಾಡಿಗಳಾಗಿವೆ. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಮರ್ಥ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.