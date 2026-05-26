ಇಂದಿಗೂ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಭಾರತೀಯ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳದ್ದೇ ಪಾರುಪತ್ಯ!

<p>ಸೂಪರ್ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳ ಕಪಾಟುಗಳನ್ನು ಮಸಾಲೆ ಡಬ್ಬಿಗಳು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಭಾರತದ ದಟ್ಟ ಕಾಡುಗಳು, ಕಣಿವೆಗಳು ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ತೀರಗಳು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದವು. ಈ ಸಾಂಬಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ವಿದೇಶದಿಂದ ಬಂದವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಭಾರತದ ಮಣ್ಣು, ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ಇಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ದೇಶೀಯ ಸಂಪತ್ತು. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಸಾಲೆಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ..</p><p><strong>1. ಕರಿ ಮೆಣಸು (ಕಾಳುಮೆಣಸು)</strong></p><p>ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯ ಪರಿಚಯವಾಗುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅಡುಗೆಗೆ ಖಾರದ ರುಚಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದುದೇ ಕಾಳುಮೆಣಸು. ಕೇರಳದ ಮಲಬಾರ್ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಇದು, ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಮಸಾಲೆಗಳಲ್ಲೊಂದು.</p><p>ಇದರ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟಿತ್ತೆಂದರೆ, ರೋಮನ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಡಲ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇದನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹಣದಂತೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಇದಕ್ಕೆ 'ಕಪ್ಪು ಚಿನ್ನ'ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ.</p>.‘ಚಿತ್ತಾರ’ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಪ್ರಮೀಳಾ ಜೋಷಾಯ್ ಜೊತೆ ಮಿಂಚಿದ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್.ಸುದೀಪ್ ಸೋದರಳಿಯ ಸಂಚಿತ್ ನಟನೆಯ ‘ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಚ್ಚ’ ಟ್ರೇಲರ್ಗೆ ರಿಷಬ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ. <p>ಬಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಕಾಯಿಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆದು, ಒಣಗಿದ ನಂತರ ಕಪ್ಪಗಾಗುವ ಈ ಮೆಣಸನ್ನು ರಸಂ, ಸಾರು, ವಿವಿಧ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹಾಗೂ ಕಷಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಇದು ರಾಮಬಾಣ ಎಂದು ಆಯುರ್ವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ.</p><p><strong>2. ಅರಿಸಿನ</strong></p><p>ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅರಿಸಿನ ಕೇವಲ ಮಸಾಲೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಪವಿತ್ರತೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಪ್ರತೀಕ. ಶುಂಠಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಈ ಹಳದಿ ಬೇರು ಕಳೆದ 4,000 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಭೂಮಿಯಿಂದ ತೆಗೆದ ಅರಿಸಿನದ ಕೊಂಬುಗಳನ್ನು ಬೇಯಿಸಿ, ಒಣಗಿಸಿ, ನಂತರ ಪುಡಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. </p><p> ಸಾಂಬಾರ್, ದಾಲ್, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಗಳ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಇದರ ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಕ ಗುಣದಿಂದಾಗಿ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಲು ಮತ್ತು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಅರಿಸಿನ ಬೇರೆಸಿ ಸೇವಿಸಲಾಗುವುದು.</p>.ಬಕ್ರೀದ್ ವೇಳೆ ನಿಷೇಧಿತ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಲಿ ನೀಡಬೇಡಿ, ಚಿತ್ರ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ: ಮದನಿ.ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಶುಭಸುದ್ದಿ: ಡಿಕೆಶಿ. <p><strong>3. ಏಲಕ್ಕಿ</strong></p><p>ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ದಟ್ಟ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಏಲಕ್ಕಿ, ತನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಸುಗಂಧದಿಂದಾಗಿ ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸಿಹಿ, ಹೂವಿನಂತಹ ಸುಗಂಧ ಮತ್ತು ಲಘು ಪುದೀನಾ ಮಾದರಿಯ ರುಚಿ ಇದರದ್ದು.</p><p>ಕೀರು, ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ನಂತಹ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳು, ಮಸಾಲ ಚಹಾ ಮತ್ತು ಬಿರಿಯಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚು. ರಾಜಮನೆತನದವರು ಊಟದ ನಂತರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮೌತ್ ಫ್ರೆಶ್ನರ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು.</p><p><strong>4. ಶುಂಠಿ</strong></p><p>ಭಾರತದ ಉಷ್ಣವಲಯದ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಉಗಮ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿರುವ ಶುಂಠಿ, ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಔಷಧ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಸಿ ಶುಂಠಿಯು ತೀಕ್ಷ್ಣ ಪರಿಮಳ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಒಣ ಶುಂಠಿ (ಶುಂಠಿ ಪುಡಿ/ಶುಂಠಿ ಕೊಂಬು) ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರವಾದ ಮತ್ತು ಸಿಹಿ ಮಿಶ್ರಿತ ಖಾರದ ರುಚಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.</p><p>ಸಾರು, ಚಹಾ, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಮಸಾಲೆ ಗ್ರೇವಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿಸಲು, ನೆಗಡಿ-ಕೆಮ್ಮು ತಡೆಯಲು ಹಾಗೂ ವಾಕರಿಕೆ ಗುಣಪಡಿಸಲು ಶುಂಠಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಔಷಧಿಯಾಗಿದೆ.</p>.ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಮಳೆ.ಪ.ಬಂಗಾಳ: ನಾಳೆಯಿಂದ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಜಿ, ಮಹಿಳೆಯರ ಖಾತೆಗೆ ಮಾಸಿಕ ₹3000. <p><strong>5. ಸಾಸಿವೆ:</strong></p><p>ನೋಡಲು ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೂ, ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳುಗಳು ಅಡುಗೆಗೆ ನೀಡುವ ರುಚಿ ಅಪಾರ. ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಚಟಪಟ ಸಿಡಿಯುತ್ತಾ ಒಣ ಹಣ್ಣಿನಂತಹ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಇವು ಸೂಸುತ್ತವೆ. ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಸಾಸಿವೆಯನ್ನು ಮಸಾಲೆಯಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಎಣ್ಣೆಗಾಗಿಯೂ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಒಗ್ಗರಣೆ (ತಡ್ಕಾ), ಬಂಗಾಳಿ ಶೈಲಿಯ ಮೀನು ಸಾರು, ಚಟ್ನಿ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಸಿವೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನವಿದೆ ಎಂದು 'ಎನ್ಡಿಟಿವಿ' ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.</p><p><strong>6. ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ (ಚಕ್ಕೆ)</strong></p><p>ಭಾರತದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಸುಗಂಧಭರಿತ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಿಹಿ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಕಟುವಾದ 'ಕ್ಯಾಸಿಯಾ ಚಕ್ಕೆ'ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಭಾರತದ ಅಸಲಿ ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪದರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ವಿಶಿಷ್ಟ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಬಿರಿಯಾನಿ, ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಅಡುಗೆಗಳು, ಚಹಾಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪ ಮತ್ತು ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಕೇವಲ ರಾಜಮನೆತನದ ಅಡುಗೆ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಆಚರಣೆಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು.</p>.ಸಂದರ್ಶನ: ಭಯ ಬಿಟ್ಟು ಭರವಸೆಯ ನಟಿಯಾದ ಹಾವೇರಿ ಚೆಲುವೆ ಸ್ನೇಹಾ ಮಂಜುನಾಥ್!.FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್: ಭಾರತದಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಿಕಾ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕಿ ಇವರೇ...<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>