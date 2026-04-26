ಹೈದರಾಬಾದ್‌: ದೇಶೀಯ ಟಾರ್ಪಿಡೊ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ ಬಿಡಿಎಲ್‌

<p><strong>ಹೈದರಾಬಾದ್:</strong> ಭಾರತ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಬಿಡಿಎಲ್) ದೇಶೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲುಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಭಾರಿ ತೂಕದ ವೈರ್ ಗೈಡೆಡ್ ಟಾರ್ಪಿಡೊವನ್ನು (ಸ್ಫೋಟಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ) ನೌಕಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲದ (ಎನ್ಎಸ್ಟಿಎಲ್) ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ನೌಕಾ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ತಯಾರಿಕೆ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ ಭಾರತ ಉಪಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಟಾರ್ಪಿಡೊ ಸದಾ ಕಾಲ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ, ಶೋಧ, ದಾಳಿ ಮತ್ತು ಮರುದಾಳಿಗೆ ಸನ್ನದ್ಧ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ನೌಕಾಪಡೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲ ನೀಡಲಿದೆ.</p>.<p>ಶತ್ರುಪಾಳಯದ ಯುದ್ಧನೌಕೆಗಳನ್ನುನಾಶಪಡಿಸುವ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಗಳಿಗೆ ಟಾರ್ಪಿಡೊ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ನೀರಿನ ಮೇಲ್ಪದರ ಅಥವಾ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಹಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದೇಶಿತ ಗುರಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದಾಗ ಇಲ್ಲವೇ ಅವುಗಳ ಸಮೀಪ ಹೋದಾಗ ಈ ಸಿಡಿತಲೆಗಳು ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.</p>.<h2>ದೇಶದ ಮೊದಲ ಖಾಸಗಿ ಕಕ್ಷೀಯ ರಾಕೆಟ್ಗೆ ಚಾಲನೆ</h2><p><strong>ಹೈದರಾಬಾದ್: ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಕಕ್ಷೀಯ ರಾಕೆಟ್ ವಿಕ್ರಮ್–1ಕ್ಕೆ ತೆಲಂಗಾಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎ.ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಸ್ಪೇಸ್–ಟೆಕ್ ಸಾರ್ಟಪ್ 'ಸ್ಕೈರೂಟ್ ಏರೊಸ್ಪೇಸ್'ನಿಂದ ಶನಿವಾರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</strong></p><p>ಈ ರಾಕೆಟ್ ಸದ್ಯ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದ ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದತ್ತ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದೆ.</p><p>'ಮುಂದಿನ ಉಡಾವಣೆಗಳು ಭಾರತದ ಖಾಸಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲುಗಲ್ಲುಗಳಾಗಲಿವೆ' ಎಂದು ಸ್ಕೈರೂಟ್ ಸಹ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಚಂದನಾ ವರ್ಣಿಸಿದರು.</p><p>ವಿಕ್ರಮ್–1 ಬಹುಹಂತದ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನವಾಗಿದ್ದು, 350 ಕೆ.ಜಿ. ತೂಕದ ಸಣ್ಣ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಕೆಳಹಂತದ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.</p>