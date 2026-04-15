<p><strong>ಇಂದೋರ್:</strong> 'ವಂದೆ ಮಾತರಂ' ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿ, ಕೋಮು ಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕೆ ಭಂಗ ತಂದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಬುಧವಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಇಂದೋರ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 8ರಂದು ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫೌಜಿಯಾ ಶೇಖ್ ಅಲಿಮ್ ಅವರು ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಎಂಬ ಕಾರಣವನ್ನು ಅವರು ನೀಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರಿದ್ದ ಪಕ್ಷೇತರ ಸದಸ್ಯೆ ರುಬಿನಾ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಖಾನ್ ಅವರೂ ಫೌಜಿಯಾಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿ, ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಹಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>'ಇಂದೋರ್ನ ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಈ ಸಂಬಂಧ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಫೌಜಿಯಾ ಮತ್ತು ರೂಬಿನಾ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿ, ಹೇಳಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಉಪ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಅಮರೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>