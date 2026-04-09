ಇಂದೋರ್ ಪಾಲಿಕೆ: ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಹಾಡದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಸದಸ್ಯೆ ಫೌಜಿಯಾ ಅಮಾನತು

ಇಂದೋರ್: ಇಂದೋರ್ ಪಾಲಿಕೆಯ ಬಜೆಟ್ನ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ವೇಳೆ 'ವಂದೇ ಮಾತರಂ' ಹಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯೆ ಫೌಜಿಯಾ ಶೇಖ್ ಅಲೀಂ ಅವರನ್ನು ಬುಧವಾರ ಕಲಾಪದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬುಧವಾರ (ಏ.8) ಸಭೆಯ ಶುರುವಿನಲ್ಲಿ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯೆ ಫೌಜಿಯಾ ಶೇಖ್ ಅಲೀಂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಹಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಈ ನಡೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯರು ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಗೆ ಅವಮಾನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಫೌಜಿಯಾ ಶೇಖ್ ಅಲೀಂ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು.

ಗದ್ದಲದ ನಡುವೆಯೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅಲೀಂ, 'ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಹಾಡುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಡ್ಡಾಯ ಎಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿಲ್ಲ. ಅದು ಅವರವರ ಇಚ್ಛೆ. ಯಾರನ್ನೂ ಬಲವಂತಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಕೋಲಾಹಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು.

ಬಳಿಕ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯರು ಅಲೀಂ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುನ್ನಾಲಾಲ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಅಲೀಂ ಅವರನ್ನು ದಿನಪೂರ್ತಿ ಅಮಾನತು ಮಾಡಿ ಸದನದಿಂದ ಹೊರಹೋಗುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ವಂದೇ ಮಾತರಂಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ನಮ್ಮ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಹಾಡಲು ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇಂದೋರ್ ಪಾಲಿಕೆ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪುಷ್ಯಮಿತ್ರ ಭಾರ್ಗವ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ವಂದೇ ಮಾತರಂ ನಮ್ಮ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗೀತೆ. ಇಂತಹ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಸದನದಲ್ಲಿ ಸಹಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರ ಹಾಕಿದರು.