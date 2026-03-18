ಬುಧವಾರ, 18 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಇ.ವಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟ, ಮನೆಗೆ ಆವರಿಸಿದ ಬೆಂಕಿ; 8 ಮಂದಿ ಸಾವು

ಪಿಟಿಐ
Published : 18 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:21 IST
ಇಂದೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇ.ವಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸ್ಫೋಟದಿಂದಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಎಂಟು ಮಂದಿ ಸಜೀವ ದಹನವಾಗಿರುವ ದಾರುಣ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿಗಳು
ಘಟನೆ ವಿವರ
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಇಂದೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಂತಸ್ತಿನ ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಇ.ವಿ ವಾಹನವನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.
ದುರಂತದ ತೀವ್ರತೆ
ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ನಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಬೆಂಕಿ ಮನೆಗೆ ಆವರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಎಂಟು ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳು ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಬೆಂಕಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿತು.
ತನಿಖೆಗೆ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿ, ಎಸ್‌ಒಪಿ
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದು, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ದುರ್ಘಟನೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಇ.ವಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು (ಎಸ್‌ಒಪಿ) ರೂಪಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
8 ಮಂದಿ
ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟವರು
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
ADVERTISEMENT
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಒಡಿಶಾದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ: 10 ಮಂದಿ ಸಾವು, 11 ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಗಾಯ
ಒಡಿಶಾದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ: 10 ಮಂದಿ ಸಾವು, 11 ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಗಾಯ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ: ₹50 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳಿದ್ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್‌ ಅಂಗಡಿ ಭಸ್ಮ
ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ: ₹50 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳಿದ್ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್‌ ಅಂಗಡಿ ಭಸ್ಮ
