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Homenewsindia news

ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಸಂಭ್ರಮ

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಭಾಗಿ
ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 22 ಜೂನ್ 2026, 0:10 IST
Last Updated : 22 ಜೂನ್ 2026, 0:10 IST
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ಕೋಲ್ಕತ್ತದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೆಂಪು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಜೊತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಯೋಗ ಮಾಡಿದರು – ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ
ಕೋಲ್ಕತ್ತದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೆಂಪು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಜೊತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಯೋಗ ಮಾಡಿದರು – ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು ಜಬಲ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಯೋಗಾಸನ ಮಾಡಿದರು – ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು ಜಬಲ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಯೋಗಾಸನ ಮಾಡಿದರು – ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ
ಅಪಹಾಸ್ಯಕ್ಕೀಡಾದ ಬಿಹಾರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ
ಪಟ್ನಾ: ಬಿಹಾರ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ನಿಶಾಂತ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಅವರು ಯೋಗ ಮಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಭಾರಿ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಪಟ್ನಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜೊತೆ ಅವರು ಯೋಗಾಸನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರು ವಿಚಿತ್ರ ಯೋಗ ಭಂಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಕೈ ಎತ್ತಲು ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮಡಚಲು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದುದು ಅಪಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಈಡಾಗಿದೆ.
International Yoga DayYoga

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