ಪ್ಯಾಂಗೊಂಗ್ ತಟದಲ್ಲಿ ಸೇನೆ, ನೀರಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ನೌಕಾಪಡೆ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ: ವಿಡಿಯೊ ನೋಡಿ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಜೂನ್ 21ರಂದು ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ ಯೋಗ ದಿನ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.12ನೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಇಂಡೊ ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆ ಪ್ಯಾಂಗೊಂಗ್ ಸರೋವರದ ತಟದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಮಾಡಿದೆ. ಅತ್ತ, ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯು ನೀರಿನ ಆಳದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಮಾಡಿದೆ. ಸದ್ಯ, ಎರಡು ವಿಡಿಯೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.</p><p>ಹಿಮಾಲಯದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಪ್ಯಾಂಗೊಂಗ್ ತ್ಸೋ ಸರೋವರ. ಈ ಸರೋವರದ ತಟದ ಮೇಲೆ ಇಂಡೊ ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆ ಯೋಗಾಸವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಭಂಗಿಯ ಯೋಗ ಮಾಡಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನ ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಪಡೆ ನೀರಿನ ಆಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಯೋಗ ಮಾಡಿದೆ.</p><p>‘ಐಎನ್ಎಸ್ ಸತ್ವಾಹನ’ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ನೀರಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಯೋಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 40 ಭಾರತೀಯ ನೌಕಪಡೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ನೀರಿನ ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ನೌಕಪಡೆ ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಅನೇಕ ಭಂಗಿಯ ಯೋಗಾಸನವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ. ಇವರ ಈ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಅನೇಕರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಶ್ಲಾಘನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>