ಭಾನುವಾರ, 21 ಜೂನ್ 2026
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Homenewsindia news

ಪ್ಯಾಂಗೊಂಗ್ ತಟದಲ್ಲಿ ಸೇನೆ, ನೀರಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ನೌಕಾಪಡೆ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ: ವಿಡಿಯೊ ನೋಡಿ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 21 ಜೂನ್ 2026, 5:58 IST
Last Updated : 21 ಜೂನ್ 2026, 6:06 IST
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