ಇರಾನ್ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹25 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಹರಾಜು!

'ಕಾಶ್ಮೀರಿಗರು ನೆರವಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ದಾನವೆಂದು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಕಾಶ್ಮೀರ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಶತಮಾನದಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಐತಿಹಾಸಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ' ಎಂದು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದವರು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.