‘ಸರ್ಕಾರದ ನಡೆ: ಭಾರತದ ನೈತಿಕ ಪುಕ್ಕಲುತನದ ದ್ಯೋತಕ’

ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡೆಸಿದ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಯನ್ನು ಖಂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ವಿಫಲವಾಗಿರುವುದು, ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಪತನ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಪುಕ್ಕಲುತನದ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶನಿವಾರ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.</p>.<p>'ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರ ಜೊತೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ನೇಹವಿರುವುದಾಗಿಹೇಳುವ ಮೋದಿ ಅವರು, ಅದನ್ನು ಕದನವಿರಾಮ ಜಾರಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೈರಾಮ್ ರಮೇಶ್ ಅವರು 'ಎಕ್ಸ್'ನಲ್ಲಿ ಟೀಕಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಗತ್ತಿನೆಲ್ಲೆಡೆ ಆರ್ಥಿಕ ತಲ್ಲಣ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಈ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಟೀಕಿಸಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಖಂಡಿಸಿದೆಯೇ? ಇಲ್ಲ ಎಂಬುವುದು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ' ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>