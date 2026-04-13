ನವದೆಹಲಿ: ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಭಾರತದ ಯಾವುದೇ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಭಾರತದ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳು ಇರಾನ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಇರಾನ್ನ ರಾಯಭಾರಿ ಆಗಿರುವ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫತೇಲಿ ಅವರು ಸೋಮವಾರ ಈ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

'ಇದು ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯ. ನಾವು ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಒಂದೇ ಬಗೆಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಿದ್ದೇವೋ, ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವನ್ನೇ ಕೇಳಿ' ಎಂದೂ ಅವರು ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇರಾನ್ಗೆ ಟೋಲ್ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಿ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಲಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಹಡಗುಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತಡೆಯೊಡ್ಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಫತೇಲಿ ಅವರು ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.