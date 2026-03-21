ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ನಿರ್ಬಂಧ ಸಡಿಲ: ಇರಾನ್‌ ತೈಲ ಖರೀದಿಗೆ ಭಾರತದ ರಿಫೈನರಿಗಳು ಆಸಕ್ತಿ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ಇರಾನ್ ತೈಲದ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇರಾನ್ ತೈಲ ಖರೀದಿಸಲು ಭಾರತದ ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿವೆ.</p><p>ಭಾರತದ ಮೂರು ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳು ತಾವು ಇರಾನ್ ತೈಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿವೆ. ಆದರೆ, ಪಾವತಿ ನಿಯಮಗಳಂತಹ ವಿವರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ದೇಶನಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಅವು ಹೇಳಿವೆ.</p><p>ಏಷ್ಯಾದ ಇತರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳು ಕೂಡ ಇರಾನ್ ತೈಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.</p><p>ಈಗಾಗಲೇ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಇರಾನ್ ತೈಲದ ಖರೀದಿಗೆ 30 ದಿನಗಳ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸ್ಕಾಟ್ ಬೆಸ್ಸೆಂಟ್ ಶುಕ್ರವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾದ ನಂತರ ಅಮೆರಿಕವು ತೈಲದ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಇದು ಮೂರನೇ ಬಾರಿಯಾಗಿದೆ.</p>