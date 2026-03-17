ಕದನವಿರಾಮ ಪ್ರಸ್ತಾವ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಇರಾನ್‌ ಪರಮೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಮೊಜ್ತಬಾ

<p><strong>ಟೆಹ್ರಾನ್:</strong> ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಶಮನಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಕದನವಿರಾಮ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದ ಪ್ರಸ್ತಾವವನ್ನು ಇರಾನ್ ಪರಮೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಮೊಜ್ತಬಾ ಖಮೇನಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಂಗಳವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದವು. </p>.<p>'ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರ ಅಚಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮೊಜ್ತಬಾ ಅವರು ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಗಳ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಮೊಜ್ತಬಾ ಅವರು ಖುದ್ದಾಗಿ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿಲ್ಲ.</p>.<p>'ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಂಡಿಯೂರಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿ, ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವವರೆಗೂ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಕಾಲ ಕೂಡಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಮೊಜ್ತಬಾ ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾತುಕತೆ ಆರಂಭಿಸುವಂತೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮಾಡಿದ್ದ ಪ್ರಸ್ತಾವವನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ನಿರಾಕರಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಶನಿವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದವು.</p>