ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಿಸದೇ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ: ಇರಾನ್

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ‘ಯಾವುದೇ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ತನ್ನ ಹಡಗನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಮುಳುಗಿಸಿದೆ. ತನ್ನ ನೌಕೆ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ದಾಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡದೇ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಹೇಳಿದೆ. </p>.<p>‘ಅಮೆರಿಕದ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಮುಳುಗಿರುವ ಇರಾನ್ನ ಐಆರ್ಐಎಸ್ ಡೆನಾ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಹಡಗು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಇರಾನ್ನ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಉಪ ಸಚಿವ ಸಯೀದ್ ಖತಿಬ್ಜೆದೇಹ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ರೈಸಿನಾ ಸಂವಾದ’ದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>‘ಭಾರತ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ನೌಕಾಪಡೆಗಳ ತಾಲೀಮು ‘ಮಿಲನ್’ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಮರಳುವ ವೇಳೆ ತನ್ನ ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಈ ಕ್ರಮ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ’ ಎಂದು ಸಯೀದ್ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಭಾರತ ತಳೆದಿರುವ ನಿಲುವು ಕುರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ,‘ಎರಡೂ ದೇಶಗಳನ್ನು ಇಂಡೊ–ಪರ್ಷಿಯನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೆಸೆದಿದೆ. ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಹತ್ವ ನೀಡುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ಸಯೀದ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>