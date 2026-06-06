ಇರಾನ್‌ ಯುದ್ಧ | ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ 10 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ: ವರದಿ

<p><strong>ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ :</strong> ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಬಳಿಕ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p>.<p>ಸಂಘರ್ಷ ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡು ತೈಲ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. </p>.<p>‘ವಿಶ್ವದ ಮೂರು ದುರ್ಬಲ ದೇಶಗಳಾದ ಸೋಮಾಲಿಯಾದ 25 ಲಕ್ಷ, ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನದ 23 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ 13 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಅಗತ್ಯ ಆಹಾರ ಪಡೆಯಲು ನಿತ್ಯವೂ ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಹಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ (ಡಬ್ಲ್ಯುಎಫ್ಪಿ) ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಜೂನ್ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 4.5 ಕೋಟಿ ಮಂದಿ ಆಹಾರ ಕೊರತೆ ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ 31.8 ಕೋಟಿ ಮಂದಿ ಆಹಾರದ ಅಭದ್ರತೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>‘ಬಡರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಜನರು ತಮ್ಮ ದುಡಿಮೆಯ ಎಲ್ಲ ಹಣವನ್ನು ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಕಾರಣ, ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಡಬ್ಲ್ಯುಎಫ್ಪಿ ಹಂಗಾಮಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಾರ್ಲ್ ಸ್ಕಾವ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>‘ಇದು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷ ತೀವ್ರಗೊಂಡರೆ, ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳಲಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಉಳಿದಂತೆ ಸುಡಾನ್, ಗಾಜಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಲೆಬನಾನ್, ಯೆಮನ್, ಹೈಟಿ ನಗರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆಹಾರದ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>