ಇರಾನ್‌ ನಿಲುವು ಬದಲಿಸಿದರೆ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ: ರೂವೆಲ್

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: 'ಇರಾನ್ ತನ್ನ ನಿಲುವು ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನಾವು ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಇಸ್ರೇಲ್ ರಾಯಭಾರಿ ರೂವೆನ್ ಅಜಾರ್ ಅವರು ಸೋಮವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪತ್ರಕರ್ತರ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ರೂವೆನ್ ಅವರು, 'ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಅಮೆರಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ಭಾಗದ ಇತರೆ ಪಾಲುದಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ನಾವು ಸದಾ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾರ್ಗ ಅನುಸರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಸೇನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಬೇಕಾಯಿತು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಇರಾನ್ನ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಉಡಾವಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಉಡುಗಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸದ್ಯ ಇರಾನ್ ವಾಯುಪ್ರದೇಶ ನಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಇರಾನ್ ತನ್ನ ನಿಲುವನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಅನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾಗಿರಲಿದೆ' ಎಂದೂ ರೂವೆನ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.