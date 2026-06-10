ಭಾರತ ನನ್ನ ಎರಡನೇ ಮನೆ: ಇರಾನ್‌ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ ಯೂಸೆಫ್‌

<p><strong>ಮೀನಮಾರ್ಗ್ (ಲಡಾಖ್):</strong> ಜಮ್ಮು–ಕಾಶ್ಮೀರ ಮತ್ತು ಲಡಾಖ್ ನಡುವೆ ವರ್ಷವಿಡೀ ಸಂಪರ್ಕ ಒದಗಿಸುವ ಝೋಜಿಲಾ ಸುರಂಗದ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ನ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಯೂಸೆಫ್ ಎಸ್ಹಾಘಪೂರ್ ರಹಿಂಬಾದಿ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದು, ಭಾರತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಮನೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಝೋಜಿಲಾ ಸುರಂಗದ ಅಂತಿಮ ಬಂಡೆಯನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ಸ್ಫೋಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಯೋಜನೆಯು ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಯೂಸೆಫ್, ‘ನಾನು ಇರಾನ್ನವನಾಗಿ ಝೋಜಿಲಾ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ, ಇದೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಯೋಜನೆ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p class="bodytext">ಅಲ್ಲದೇ, ತಾಯಿನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಇತ್ತ ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಿರುವ ಅವರು, ಭಾರತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಮನೆ ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>‘ಸಾಕಷ್ಟು ಸವಾಲುಗಳಿದ್ದರೂ ನಾವು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಉಳಿದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, ಸುರಂಗವನ್ನು ಜನರ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಇನ್ನು 2–2.5 ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದೂ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p class="bodytext">ಭಾರತದಲ್ಲೇ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪಡೆದು, ಇಲ್ಲಿಯೇ ವಿವಾಹವಾಗಿರುವ ಯೂಸೆಫ್, ಭಾರತದ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚೀನಾಗೆ ಸಮವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ‘ನಾವು ಅವರಿಗಿಂತಲೂ ಮುಂದಿದ್ದೇವೆ; ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ’ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>