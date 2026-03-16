<p><strong>ಟೆಲ್ ಅವಿವ್:</strong> ಇರಾನ್ನ ದಿವಂಗತ ಪರಮೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ವಿಮಾನವನ್ನು ಟೆಹ್ರಾನ್ನ ಮೆಹ್ರಾಬಾದ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಾಶಪಡಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ ಸೋಮವಾರ (ಮಾರ್ಚ್.16) ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಈ ವಿಮಾನವನ್ನು ಇರಾನಿನ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೈನಿಕರು, ದೇಶೀಯ ಹಾಗೂ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದೂ ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸಲು ಕೂಡ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಮೆಹ್ರಾಬಾದ್ ನಿಲ್ದಾಣವು ಟೆಹರಾನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಈಗ ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಮಾನಗಳ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಜನನಿಬಿಡ ದೇಶೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಆಗಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ವಾಯುಪಡೆಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನೂ ಹೊಂದಿದೆ.</p>