ಕದನ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ದೇಶವಲ್ಲ ಎಂದ ಇಸ್ರೇಲ್

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ಕದನ ವಿರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪಾತ್ರ ಕುರಿತಂತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಇಸ್ರೇಲ್ ರಾಯಭಾರಿ ರುವೆನ್ ಅಜರ್ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ದೇಶವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ನಾವು ಎಂದೂ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ದೇಶವಾಗಿ ನೋಡಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಅಮೆರಿಕವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಅಮೆರಿಕ ಹಮಾಸ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ ದೇಶಗಳಾದ ಕತಾರ್, ಟರ್ಕಿ ಜೊತೆ ನಂಟು ಹೊಂದಿತ್ತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅಮೆರಿಕ ಜೊತೆಗಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ಧಾರೆ. </p><p>'ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೂ ಲೆಬನಾನ್ಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ದಕ್ಷಿಣ ಲೆಬನಾನ್ ಅನ್ನು ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಬೇಕಿದೆ. ಅದು ಲೆಬನಾನ್ ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ಹೌದು. ಇರಾನ್ ಮಾತುಕತೆಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, 15 ಅಂಶಗಳ ಯೋಜನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಎಎನ್ಐ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.</p><p>ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೆಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಮತ್ತು ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಆಸೀಫ್ ಮುನೀರ್ ಅವರು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಕದನ ವಿರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆದಾರರಂತೆ ಬಿಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ರಾಯಭಾರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿದೆ.</p><p>ಸುಮಾರು 39 ದಿನಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ(ಏ 07) ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಎರಡು ವಾರಗಳ ವಿರಾಮ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಪರಸ್ಪರ ದಾಳಿ ನಡೆಸದಿರುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸ್ತಾವಗಳ ಚರ್ಚೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದವು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಲೆಬನಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಇರಾನ್ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಿದೆ.</p>