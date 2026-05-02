ಜಬಲ್ಪುರ ಬೋಟ್ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಫಲ್ಯವೇ ಕಾರಣ: ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದೇನು?

ಜಬಲ್ಪುರ: ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಜಬಲ್ಪುರ ಬೋಟ್ ದುರಂತದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೊ ಹೊರಬಂದಿದ್ದು ಈ ಘಟನೆಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸುರಕ್ಷತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೈಫಲ್ಯವೇ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ನರ್ಮದಾ ನದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವ ಬಾರ್ಗಿ ಡ್ಯಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಇದ್ದ ಬೋಟ್ ಮಗುಚಿ 9 ಜನ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ವರು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿರಂತರ ಮಳೆಯಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಇಂದು (ಶನಿವಾರ) ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಪುನರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬೋಟ್ ಒಳಗೆ ಕುಳಿತಿರುವಾಗಲೇ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ನೀರು ಒಳನುಗ್ಗಿದೆ. ಬಿರುಗಾಳಿಯ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ ಬೋಟ್ ವಾಲುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಒಳಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸಂಭ್ರಮ ಚೀರಾಟವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ.

ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದ ತಯಾರಿ: ಹಡಗು ಮುಳುಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಲೈಫ್ ಜಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಡುತ್ತಿರುವುದು ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಲೈಫ್ ಜಾಕೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪರದಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಸೀಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ ಜಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ: ದೋಣಿ ಪ್ರಯಾಣದ ನಿಯಾಮವಳಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಯಾಣಿಕನಿಗೂ ಲೈಫ್ ಜಾಕೆಟ್ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಅವರು ಅದನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇವಲ 29 ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಬೋಟ್ನಲ್ಲಿ 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, 50 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ 'ಆರೆಂಜ್ ಅಲರ್ಟ್' ಘೋಷಿಸಿದ್ದರೂ ಸಹ ಹಡಗನ್ನು ಹೇಗೆ ನೀರಿಗೆ ಇಳಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.