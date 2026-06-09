ಮಂಗಳವಾರ, 9 ಜೂನ್ 2026
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Homenewsindia news

ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಸ್ಫೋಟ: 7 ಮಂದಿ ಸಾವು

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 9 ಜೂನ್ 2026, 17:24 IST
Last Updated : 9 ಜೂನ್ 2026, 17:24 IST
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