ಜಾತಿ ಗಣತಿ ಶೈತ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿಡಲು ಮೋದಿ ಪ್ರಯತ್ನ: ಜೈರಾಮ್‌ ರಮೇಶ್‌ ಆರೋಪ

ನವದೆಹಲಿ: 'ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜಾತಿ ಗಣತಿಯನ್ನು 'ಶೈತ್ಯಾಗಾರ'ದಲ್ಲಿಡಲು ಬಯಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ದೇಶದ ಜನರ ದಾರಿತಪ್ಪಿಸಲು ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲು ಕಾನೂನು ತರುವ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭಾನುವಾರ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸಂವಹನ) ಜೈರಾಮ್ ರಮೇಶ್ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ 'ಎಕ್ಸ್'ನಲ್ಲಿ ಈ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

'ಜಾತಿ ಗಣತಿ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಕೆಲ ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನೇ ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ, ಸಂವಿಧಾನದ 334–ಎ ವಿಧಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

'ಜನಗಣತಿ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಪುನರ್ ವಿಂಗಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಎಂಬ ಅವಕಾಶ 334–ಎ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿಗೆ ವೇಗ ನೀಡುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಜಾತಿಗಣತಿ ಒಳಗೊಂಡ ಜನಗಣತಿಗೂ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ' ಎಂದರು.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಈ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಈವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿಲ್ಲ.

ಏಪ್ರಿಲ್ 15ಕ್ಕೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಸಭೆ:

ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲು ಮಸೂದೆ ತರಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನ ಕರೆದಿರುವುದನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರೋಧಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ರಣತಂತ್ರ ರೂಪಿಸಲು ಎಲ್ಲ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಸಭೆ ಕರೆಯಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಏಪ್ರಿಲ್ 16ರಿಂದ 18ರವರೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಏಪ್ರಿಲ್ 15ಕ್ಕೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಸಭೆ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲು ಮಸೂದೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಉದ್ದೇಶಿತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ ವಿಂಗಡಣೆಯು ಹಾಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗಳ ನಂತರ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೇಳಿದೆ.