ಗ್ರೇಟ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ಯೋಜನೆ ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಿ: ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರಿಗೆ ಜೈರಾಮ್ ರಮೇಶ್ ಪತ್ರ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಗ್ರೇಟ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ಯೋಜನೆಯು ಪರಿಸರ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ಸಂವಹನ) ಜೈರಾಮ್ ರಮೇಶ್ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ ಈ ಯೋಜನೆಯ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಜೂನ್ 8ರಂದು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಐಎನ್ಎಸ್ ಬಾಜ್ನಲ್ಲಿ ರನ್ವೇ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು 4500 ಅಡಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿಸ್ತಾರವು ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>*</strong>ಗಾಂಧಿ ನಗರ-ಶಾಸ್ತ್ರಿ ನಗರದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸ್ಥಳವು 115 ಮೀಟರ್ಗಳ ಎರಡು ಅರಣ್ಯದಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 225 ಎಕರೆ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು 130 ಎಕರೆ ಡೀಮ್ಡ್ ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>*</strong>ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಮೆಗಳು ಗೂಡು ಕಟ್ಟುತ್ತವೆ. ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ 'ನಿಕೋಬಾರ್ ಮೆಗಾಪೋಡ್' ಪಕ್ಷಿಗಳ ವಾಸಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.</p><p><strong>*</strong>ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜಾತಿಯ ಮೊಸಳೆಗಳು ಜೀವಿಸುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 234 ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರ ಕುಟುಂಬಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತಿವೆ.</p><p><strong>*</strong>ಈ ಸ್ಥಳವು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿ ಹಾರಾಟ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಗ್ರೇಟ್ ನಿಕೋಬಾರ್ಗೆ ಹಲವಾರು ವಲಸೆ ಜಾತಿಯ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ.</p><p><strong>*</strong>ಗ್ರೇಟ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಶಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದರು ಮತ್ತು ಟೌನ್ಶಿಪ್ಗಳಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಆದರೆ, ಇದರಿಂದ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಜೈರಾಮ್ ರಮೇಶ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>