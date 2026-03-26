ರಫ್ತು ಸ್ಥಗಿತ, ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ: 25 ಕ್ವಿಂಟಲ್‌ ಟೊಮೆಟೊ ರಸ್ತೆಗೆ ಸುರಿದ ‘ಮಹಾ’ ರೈತ

<p><strong>ಜಾಲ್ನಾ</strong>: ಸೂಕ್ತ ಬೆಲೆ ಸಿಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಜಾಲ್ನಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರೊಬ್ಬರು ತಾವು ಬೆಳೆದ ಸುಮಾರು 25 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಟೊಮೆಟೊವನ್ನು ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಮೇಲೆ ಸುರಿದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಜಿಲ್ಲೆಯ ಧಾರಕಲ್ಯಾಣ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಅಮರ್ ಕಾಕಡೆ ಎಂಬುವವರು ಸಾಲ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳೆದಿದ್ದರು. ಫಸಲನ್ನು ಕರ್ಮಡ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಂದಾಗ, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿಗೆ ಕೇವಲ ₹4 ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇದರಿಂದ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡ ಕಾಕಡೆ, ಸುಮಾರು 25 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಟೊಮೆಟೊವನ್ನು ಜಾಲ್ನಾ-ಛತ್ರಪತಿ ಸಂಭಾಜಿನಗರ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಸೋಮ್ತಾನ ಫಾಟಾ ಬಳಿಯ ಸೇತುವೆಯ ಕೆಳಗೆ ಸುರಿದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>'ಅವರು ಕೊಡುವ ಬೆಲೆಯು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲು ಮಾಡಿದ ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನೂ ಭರಿಸುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದಾಗಿ ರಫ್ತು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವುದು ಜಾಲ್ನಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳಗಾರರ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ್ದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಲೆ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ.</p>