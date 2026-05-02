ಜಮ್ಮುವಿನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಕುಸಿತ: ಮೂವರ ಸಾವು

<p><strong>ಜಮ್ಮು</strong>: ಇಲ್ಲಿನ ಬಂಟಾಲಾಬ್ ಪ್ರದೇಶದ ತುತೇರ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಭಾಗಶಃ ಕುಸಿದಿದ್ದ ಹಳೆಯ ಸೇತುವೆಯೊಂದರ ಅವಶೇಷಗಳ ಅಡಿಯಿಂದ ಮೂವರ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ. ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಒಬ್ಬರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶನಿವಾರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸೇತುವೆ ಕುಸಿದುಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಪೊಲೀಸರು, ಸೇನೆ ಮತ್ತು ವಿಪತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಪಡೆಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಕ್ಷಣ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಂಡರು. ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 12 ಗಂಟೆಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಪ್ರವಾಹದ ವೇಳೆ ಸೇತುವೆಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಾರರು ತೊಡಗಿದ್ದಾಗ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸುರೀಂದರ್ ಕುಮಾರ್ ಚೌಧರಿ ಅವರು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯೇ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಐದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿ ನೀಡುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.