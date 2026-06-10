ಬುಧವಾರ, 10 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news

ಜಮ್ಮು–ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಶೀಘ್ರವೇ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಭರವಸೆ: ಫಾರೂಕ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 10 ಜೂನ್ 2026, 11:37 IST
Last Updated : 10 ಜೂನ್ 2026, 11:37 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
PM ModiFarooq AbdullahJammuJammu and kahmir
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT