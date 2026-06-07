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Homenewsindia news

ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ಜಮ್ಮು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 7 ಜೂನ್ 2026, 2:06 IST
Last Updated : 7 ಜೂನ್ 2026, 2:06 IST
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proteststatejammu and KashmirJantar Mantar

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