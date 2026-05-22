27 ನಕ್ಸಲರ ಶರಣಾಗತಿ

ರಾಂಚಿ (ಪಿಟಿಐ): ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಡಿಜಿಪಿ ತದಾಶಾ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ 27 ನಕ್ಸಲರು ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ಗುರುವಾರ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಪೊಲೀಸ್, ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಜಾಗ್ವಾರ್ ಮತ್ತು ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಂದೆ ನಿಷೇಧಿತ ಸಿಪಿಐ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸೇರಿದ ನಕ್ಸಲರು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದರು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಹಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ 27 ನಕ್ಸಲರು 'ಆಪರೇಷನ್ ನವಜೀವನ' ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ 22 ನಕ್ಸಲರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, 44 ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 29 ಮಂದಿ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ ಕೆಲವರು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಮರಳಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶರಣಾದವರ ಪೈಕಿ ಸಿಪಿಐನ ಕೊನೆಯ ಪಾಲಿಟ್ ಬ್ಯೂರೋಸದಸ್ಯ ಮಿಸಿರ್ ಬೆಸ್ರಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೆಸ್ರಾ ಅವರ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದವ ರಿಗೆ ₹1 ಕೋಟಿ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಾರಂಡಾ ಮತ್ತು ಕೊಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು. 123 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ 'ಸಬ್ ಝೋನಲ್ ಕಮಾಂಡರ್' ಸಗೆನ್ ಅಂಗಾರಿಯಾ ಮತ್ತು ಜೆಜೆಎಂಪಿಯ 'ಸಬ್ ಝೋನಲ್ ಕಮಾಂಡರ್' ಸಚಿನ್ ಬೇಗ ಅವರೂ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>