ವಿಐಪಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಮಟ್ಟ ಹಾಕಿ: ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಕಿಡಿ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಐಪಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು ಅದರಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಸಂಸದೆ ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ತೀವ್ರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇಂದು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಶೂನ್ಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ವಿವಿಧ ಗಣ್ಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಐಪಿಗಳಿಗಾಗಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಿರೋ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲಾತ್ತಿರುವುದು ತೀರಾ ವಿಷಾದನೀಯ ಎಂದರು.</p><p>ಈ ರೀತಿಯ ಕೆಟ್ಟ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನಾನು ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಎಂದರು.</p><p>ವಿಐಪಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ದೇಶದ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ನಾಗರಿಕರ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. </p><p>ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿಐಪಿಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸಂಸತ್ತಿನ ಶಾರ್ದೂಲ ದ್ವಾರದ ಬಳಿ ತಡೆಹಿಡಿದಿದ್ದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಇದೊಂದು ಅವಮಾನಕಾರಿ ನಡೆ ಎಂದರು.</p><p>ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸುವಂತೆ ಜಯಾ ಅವರು ಸಭಾಪತಿ ಸಿ ಪಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>