ಭಾನುವಾರ, 14 ಜೂನ್ 2026
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Homenewsindia news

2026ರ ಜೂನ್‌ 14: ಈ ದಿನದ ಪ್ರಮುಖ 10 ಸುದ್ದಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 14 ಜೂನ್ 2026, 13:59 IST
Last Updated : 14 ಜೂನ್ 2026, 14:31 IST
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Introduction
1
<div class="paragraphs"><p>ಚಿತ್ರ:ಪಿ.ರಂಜು</p></div>

ಚಿತ್ರ:ಪಿ.ರಂಜು

2

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ: 24 ವರ್ಷದ ಯುವತಿಗೆ ಮದ್ಯ ಕುಡಿಸಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ

3

ವಿಧೇಯ ಸೇವಕನಂತೆ ಅಮೆರಿಕದ ಆದೇಶ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ: ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ

4

ಹಡಗಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆ ಸಾವು, ಮೃತದೇಹ ಕಳುಹಿಸಲು ಕ್ರಮ: ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ

5

ಒಮಾನ್: ಭಾರತದ ಹಡಗಿನ ಇಂಜಿನ್ ವೈಫಲ್ಯ; ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯ ಚುರುಕು

6

ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ 3 ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿ: ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ದಾಳಿಗೆ ಸಜ್ಜು

ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಲೆಬನಾನಿನ ರಾಜಧಾನಿ ಬೈರೂತ್‌ನ ದಕ್ಷಿಣ ಉಪನಗರಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಇಸ್ರೇಲ್

ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಲೆಬನಾನಿನ ರಾಜಧಾನಿ ಬೈರೂತ್‌ನ ದಕ್ಷಿಣ ಉಪನಗರಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಇಸ್ರೇಲ್ 

(ರಾಯಿಟರ್ಸ್ ಚಿತ್ರ)

7

Fact Check | ನೀಟ್ ಮರು ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯೂ ಸೋರಿಕೆ? ವದಂತಿಗಳಿಗೆ PIB ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

ನೀಟ್

ನೀಟ್ 

8

ಪಾಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡ ಭಾರತ: ಮುಂದುವರಿದ ಹಸ್ತಲಾಘವ ಪ್ರಹಸನ

9

ಫಿಫಾ 2026: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಸೇರಿದ ₹17 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳು ಕಳವು

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ

ಕೃಪೆ: ಜೆಮಿನಿ

10

ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮೀ ಯೋಜನೆಯ ₹5 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಏನಾಯ್ತು?: ಎಚ್‌.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಶ್ನೆ

ಎಚ್‌.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ

ಎಚ್‌.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ

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