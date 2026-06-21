ಭಾನುವಾರ, 21 ಜೂನ್ 2026
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2026ರ ಜೂನ್‌ 21: ಈ ದಿನದ ಪ್ರಮುಖ 10 ಸುದ್ದಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 21 ಜೂನ್ 2026, 4:14 IST
Last Updated : 21 ಜೂನ್ 2026, 4:14 IST
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