2026ರ ಜೂನ್‌ 21: ಈ ದಿನದ ಪ್ರಮುಖ 10 ಸುದ್ದಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..

<p><strong>ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ, ವಿದೇಶ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಸೇರಿ ಈ ದಿನದ ಪ್ರಮುಖ 10 ಸುದ್ದಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..</strong></p>.<p><strong>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್</strong>: ಲೆಬನಾನ್ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಇರಾನ್ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಒಪ್ಪಂದದಂತೆ 60 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬರುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದರೆ ಹೊರ್ಮುಜ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಟೋಲ್ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವುದಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.60 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬರದಿದ್ದರೆ ಹೊರ್ಮುಜ್ನಲ್ಲಿ ಟೋಲ್ ಸುಂಕ: ಟ್ರಂಪ್.<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೌಶಲ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಆಧಾರಿತ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ್ಯೋಗ, ಆರ್ಥಿಕತೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕಾರಣ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಹತ್ತಾರು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿವೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆಸಕ್ತಿಯೂ ಬದಲಾಗುತ್ತಿವೆ.</p>.ಒಳನೋಟ| ಪದವಿ ಆಯ್ಕೆ: ಬದಲಾದ ‘ಟ್ರೆಂಡ್’ .<p><strong>ಕೋಲ್ಕತ್ತ :</strong> ಯೋಗವು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆಚರಣೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಜನರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಭಾನುವಾರ (ಜೂನ್ 21) ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p>.‘ಯೋಗ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಭಾಗವಾಗಿರಬೇಕು’: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸಲಹೆ.<p><strong>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್:</strong> ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಇರಾನ್ ನಡುವಣ ಅಂತಿಮ ಒಪ್ಪಂದದ ಮಾತುಕತೆಗಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ.ಡಿ. ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಉಷಾ ವ್ಯಾನ್ಸ್, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.ಅಂತಿಮ ಒಪ್ಪಂದದ ಮಾತುಕತೆ: ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ ವ್ಯಾನ್ಸ್\n\n.<p><strong>ಕನ್ಸಾಸ್ ಸಿಟಿ:</strong> ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈಗಾಗಲೇ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿರುವ ಕ್ಯುರಸಾವೊ, ಈಗ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಚೊಚ್ಚಲ ಅಂಕ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಗದೊಂದು ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. </p>.ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ ಪುಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕ್ಯುರಸಾವೊ.<p><strong>ಟೆಕ್ಸಾಸ್:</strong> 2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಐವರಿ ಕೋಸ್ಟ್ ವಿರುದ್ಧ 2-1 ಗೋಲುಗಳ ಜಯ ಗಳಿಸಿರುವ ಜರ್ಮನಿ ನೌಕೌಟ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದೆ.</p><p>ಮಗದೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಡನ್ ವಿರುದ್ಧ ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ 5-1 ಗೋಲುಗಳ ಅಂತರದ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. </p>.FIFA World Cup 2026: ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ, ನಾಕೌಟ್ಗೆ ಜರ್ಮನಿ.<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನೀಟ್–ಯುಜಿ ಮರುಪರೀಕ್ಷೆಯು ಭಾನುವಾರ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.ನೀಟ್–ಯುಜಿ ಮರುಪರೀಕ್ಷೆ ಇಂದು: ಅಗತ್ಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡ ಎನ್ಟಿಎ .<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಜನಸ್ಪಂದನ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ಹೋರಾಟಗಳ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗುವ ಅಹವಾಲುಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿ, ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಲು ಹೊಸದಾಗಿ ‘ಪ್ರಜಾಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ’ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ.</p>.ಜನರ ಅಹವಾಲುಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ‘ಪ್ರಜಾಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ’: ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ .<p><strong>ಬಳ್ಳಾರಿ</strong>: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಮಂದಗತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕೇಂದ್ರದ (ಕೆಎಸ್ಎನ್ಡಿಎಂಸಿ) ಜೂನ್ 19ರವರೆಗಿನ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಶೇ 37 ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಕೊರತೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.ಮುಂಗಾರು ಮಂದಗತಿ; ಶೇ 37ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಕೊರತೆ: ಕರಾವಳಿ-ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆತಂಕ.<p><strong>ಮೈಸೂರು</strong>: ಕಡೆಯ ಎಸೆತದವರೆಗೂ ಸಾಗಿದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಶುಭಾಂಗ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಪ್ರದರ್ಶನದ (ಔಟಾಗದೇ 36, 44ಕ್ಕೆ 2 ವಿಕೆಟ್) ಮೂಲಕ ‘ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ’ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಜಯದ ಸವಿ ಉಣಿಸಿದರು.</p>.ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿ; ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಶುಭಾರಂಭ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>