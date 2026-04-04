ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನ್ಯಾ. ನಾಗರತ್ನ ಕಿವಿಮಾತು

<p><strong>ಪಟ್ನಾ</strong>: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕೇ ಹೊರತು, ಅಧೀನರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಬಿ.ವಿ ನಾಗರತ್ನ ಅವರು ಶನಿವಾರ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ನಾದ ಚಾಣಕ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದ ಅವರು, 'ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರದ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಭೇದಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಡಬೇಕು. ಯಾವ ಪಕ್ಷವು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಪಕ್ಷ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಡಳಿತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರಬಾರದು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. </p>.<p>'ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ಅಲ್ಲ. ವಿಭಿನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಆಡಳಿತ ಎಂದರೆ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುವುದನ್ನು ಇದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಜನರು ವಂಚಿತರಾಗಬಾರದು. ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಸಮಾನತೆ ಇರಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಪ್ರೌಢಿಮೆಯಿರುವ ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಏರುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಾವೆ ಹೂಡುವುದು ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರತೀಕವಲ್ಲ. ಅದು ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.</p>