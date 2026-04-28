‘ಧಗೆಯೇ? ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ’

ಗುನಾ (ಪಿಟಿಐ): 'ನಾನು ನನ್ನ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಎ.ಸಿ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಎ.ಸಿ ಇರುವೆಡೆ ನಾನು ಕೂರುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ಧಗೆಯೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಂವಹನ ಸಚಿವ ಜೋತಿರಾದಿತ್ಯ ಸಿಂಧಿಯಾ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. 'ಈರುಳ್ಳಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ, 51 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಾಪಮಾನ ಇದ್ದರೂ ನಿಮಗೆ ಏನೂ ಆಗದು' ಎಂದು ಸಿಂಧಿಯಾ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗ ಕುಳಿತಿದ್ದ ವೃದ್ಧರೊಬ್ಬರು ನಗುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿಯೂ ಈರುಳ್ಳಿ ಇರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು.</p>.<p>'ನಾನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಯುವಕನಂತೆ ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ, ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಹಳೇ ಕಾಲದ್ದು. ಇಂದು ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ನಾನು ಈರುಳ್ಳಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಆಯುರ್ವೇದ ಮುಂದುವರಿದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಹಳೇ ಕಾಲದ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ತಾಪಮಾನಕ್ಕೂ ಈರುಳ್ಳಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ' ಎಂಬ ವೈದ್ಯರ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು 'ಎನ್ಡಿಟಿವಿ' ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>