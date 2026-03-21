ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಯುಡಿಎಫ್‌ ಗೆದ್ದರೆ, ಟಿಕೆಟ್‌ ಸಿಗದವರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಹುದ್ದೆ: KCV

ಕೊಚ್ಚಿ, ಕೇರಳ: 'ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಯುಡಿಎಫ್ ಗೆದ್ದರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದವರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಎಐಸಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆ.ಸಿ.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕೊಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಹಲವು ಅರ್ಹ ನಾಯಕರು ಪಕ್ಷದಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕಳವಳವನ್ನು ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಸಮಿತಿಯು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದ ನಂತರವೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಅರ್ಹ ನಾಯಕರನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ನಿಜ. ಟಿಕೆಟ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದವರಿಗೂ ಯುಡಿಎಫ್ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>'ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಗೆಲುವಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಅವರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p class="title">ಬಿಜೆಪಿ–ಸಿಪಿಐ(ಎಂ) ಒಳ ಒಪ್ಪಂದ: ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಸಿಪಿಎಂ ಪಕ್ಷವು ಒಳ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಲಿವೆ. ಚುನಾವಣಾ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆ ಕುರಿತಂತೆಯೂ ಅನುಮಾನಗಳಿವೆ' ಎಂದೂ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.