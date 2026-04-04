‘ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಪೂರ್ವಜರು’

ಕಲಬುರಗಿ: 'ಜಗತ್ತಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಚಿಸಲು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಸಂಸದ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ಕಾಗೇರಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆವರಣದ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲಾ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ವಕೀಲ ಬಸವರಾಜ ಆರ್. ಚಿಂಚೋಳಿ ಅವರು ರಚಿಸಿರುವ ದಿ ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಕಾನ್ಫ್ರೆನ್ಸ್, ಡಿಬೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿಯಾ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಹೂಣರು, ಶಕರು, ಮೊಘಲರು, ಡಚ್ಚರು, ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು, ಫ್ರೆಂಚರು, ಬ್ರಿಟಿಷರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಗುಲಾಮಿತನ ಇತ್ತು. ಕತ್ತಿಯ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಮತಾಂತರ ಮಾಡಿದರು. ನಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಪರಕೀಯರ ದಾಳಿ ಕಾರಣವೇ ಹೊರತು ಸನಾತನ ಧರ್ಮವಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲು ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು. ಅವರ ಶ್ರಮದಿಂದಾಗಿಯೇ ತಡವಾಗಿಯಾದರೂ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನಿಜಾಮರಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿತು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿ.ವಿ. ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ.ಶಶಿಕಾಂತ ಉಡಿಕೇರಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯುವುದು, ಸಂಪಾದಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ಬರೆಯುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಸ್ಯಗಳು ಎಂದು ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬರಹಗಾರರನ್ನು ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಗುಂಪು ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕೃತಿಕಾರ ಬಸವರಾಜ ಚಿಂಚೋಳಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮೀಸಲು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹಟ ಹಿಡಿದಿದ್ದರು. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಆರಂಭಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅವರ ಾತಿಗೆ ಮಣಿದು ಅಂಬೇಡ್ಕರರು ಪಟ್ಟು ಸಡಿಲಿಸಿದರು. ನಂತರ ಪೂನಾ ಒಪ್ಪಂದ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತು. ಆದರೆ, ತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವುದು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನೋವು ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿದ್ದರಾಮ ವಾಡಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಎಸ್ಸಿ, ಎಸ್ಟಿ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿನೋದಕುಮಾರ್ ಕಾಂಬಳೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಆರತಿ ರಾಠೋಡ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಪೂಜಾ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>