ಕೇಂದ್ರ ನೀತಿ: ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ ಸಂಘ ಖಂಡನೆ

ಕಾಳಗಿ: ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಎರಡು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿ ಖಂಡಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ ಸಂಘ ಬುಧವಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ ಪಾಟೀಲ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕೈಗೆ ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿ ಧರಿಸಿ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು. ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ, ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ಧಾರ ಖಂಡಿಸಿ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು.</p>.<p>ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಣಿವೀರಪ್ಪ ನಾಗೂರ, ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಚಿನ್ನಾ, ಮಹ್ಮದ ಘುಡುಸಾಬ ಕಮಲಾಪುರ, ಹಣಮಂತರಾವ ಕುರಕೋಟಿ, ಶಿವಾಜಿ ಸಿಂಧೆ, ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಸಿರಿಮನಿ, ಪಾಪಣ್ಣ ಇಟಗಿಕರ್, ಮಹ್ಮದ ನದೀಮ್, ಕಾಶಿನಾಥ ಯರಬಾಗ, ತುಳಜಾರಾಮ ಸಾಬನೆ, ಗುಂಡಪ್ಪ ಕೋಡ್ಲಿ, ಸದಾಶಿವ ಸಿಂಪಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260327-31-425042955