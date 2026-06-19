ಕಾಶ್ಮೀರದ ಸಿಲ್ಕ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್, ಕೃಷ್ಣಮೃಗ ಕಲಾಕೃತಿ:ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕರಿಗೆ ಮೋದಿ ಗಿಫ್ಟ್

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಒಂದು ವಾರದ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸದಿಂದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಾಪಸಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸ ವೇಳೆ ವಿವಿಧ ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕರಿಗೆ ಭಾರತದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಸಾರುವ ವಿವಿಧ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್ ಅವರಿಗೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಮಹಾಭಾರತದ ಕತೆ ಸಾರುವ ಕಲಂಕರಿ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಚಿತ್ರವೊಂದನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಲೊವಾಕಿಯಾ ಪ್ರಧಾನಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಫಿಕೊ ಅವರಿಗೆ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಸಿಲ್ಕ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಅನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಛತ್ತೀಸಗಢ, ಒಡಿಶಾ, ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿನ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ‘ಢೋಕ್ರಾ’ ಎಂಬ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ (ಲೋಹವನ್ನು ಅಚ್ಚು ಮಾಡುವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವುದು) ರೂಪುತಳೆದ ಹಿತ್ತಾಳೆಯ ಕೃಷ್ಣಮೃಗ ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ಸ್ಲೊವಾಕಿಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪೀಟರ್ ಪೆಲ್ಲೆಗ್ರಿನಿ ಅವರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>