32ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಏರಿದ ಕಾಮಿ ರೀಟಾ ಶೆರ್ಪಾ

<p>ಕಠ್ಮಂಡು: ನೇಪಾಳದ ಪರ್ವತಾರೋಹಿ ಕಾಮಿ ರೀಟಾ ಶೆರ್ಪಾ ಭಾನುವಾರ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಶಿಖರವನ್ನು 32ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಏರುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮದೇ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದು ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>56 ವರ್ಷದ ಅನುಭವಿ ಪರ್ವತಾರೋಹಿ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:12ಕ್ಕೆ 8,849 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ ಶಿಖರವನ್ನು ಏರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನೇಪಾಳದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>‘14 ಪೀಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಡಿಶನ್’ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪರ್ವತಾರೋಹಣದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಅದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಎವರೆಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ನಲ್ಲಿರುವ ಇಲಾಖೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಯಶಸ್ವಿ ಆರೋಹಣವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ‘ದಿ ಕಠ್ಮಂಡು ಪೋಸ್ಟ್’ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.</p><p>ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯು ಶೆರ್ಪಾ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದೆ. ಅವರ ಸಾಧನೆಯು ನೇಪಾಳದ ಪರ್ವತಾರೋಹಣ ವಲಯ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.</p><p>1970ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಶಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಸೋಲುಖುಂಬು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಕಾಮಿ ರೀಟಾ, 1992ರಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಪರ್ವತಾರೋಹಿಯಾಗಿ ಈ ಶಿಖರ ಏರಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. 1994ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಏರಿದ್ದರು.</p><p>2025ರ ಮೇ 27ರಂದು ತಮ್ಮ 31ನೇ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಆರೋಹಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು.</p>