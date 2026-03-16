ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರುವ ಇಂಗಿತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಕನಿಮೊಳಿ

ಚೆನ್ನೈ: ಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಮುಖ ಮಹಿಳಾ ನಾಯಕಿ, ಸಂಸದೆ ಕನಿಮೊಳಿ ಅವರು ಮುಂಬರುವ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಇಂಗಿತವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮನವಿಯನ್ನು ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಎಂ.ಕೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ, ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸಮೀಕರಣವು ಬದಲಾಗಲಿದೆ.

ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಗ ಉದಯನಿಧಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕನಿಮೊಳಿ ಅವರು ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರುವುದರಿಂದ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಹೊಡೆತ ಬೀಳಲಿದೆ. ಪಕ್ಷದ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕನಿಮೊಳಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯ ನಾಲ್ಕು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಪಕ್ಷದ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕವು ಕನಿಮೊಳಿ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವು ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಕನಿಮೊಳಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಹಲವು ಸಂಸದರು ಇದೇ ಇಂಗಿತವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಪಕ್ಷವು ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ. ನಾವು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣದ ಅನುಭವವನ್ನು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹಲವು ಸಂಸದರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

'ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡದ ಸ್ಟಾಲಿನ್'

ಸಹೋದರಿ ಕನಿಮೊಳಿ ಮತ್ತು ಮಗ ಉದಯನಿಧಿ ಅವರ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಪಕ್ಷದ ಮೂಲಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸ್ಟಾಲಿನ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಜೊತೆಗೆ ಉದಯನಿಧಿ ಅವರನ್ನು ಸಚಿವನನ್ನಾಗಿ ಬಳಿಕ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದಾಗಲೂ ಕನಿಮೊಳಿ ಅವರು ಸಣ್ಣ ಅಪಸ್ವರವನ್ನೂ ಎತ್ತಿಲ್ಲ. ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರು ಕನಿಮೊಳಿ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ತಾವು ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಸಹೋದರ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಕನಿಮೊಳಿ ಅವರು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.