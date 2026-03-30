ಉಚಿತ ಕೊಡುಗೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ: ಡಿಎಂಕೆ ನಾಯಕಿ ಕನಿಮೋಳಿ

<p><strong>ಚೆನ್ನೈ</strong>: 'ಚುನಾವಣೆ ವೇಳೆ ಘೋಷಿಸುವ ಉಚಿತ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾಗಿವೆ. ಅವು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುವ ಹೂಡಿಕೆಗಳು' ಎಂದು ಡಿಎಂಕೆಯ ನಾಯಕಿ ಕನಿಮೊಳಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. </p>.<p>ಇಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು 'ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶುಲ್ಕರಹಿತ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವುದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯಾವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವವರು ಉಚಿತ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಎಂದು ಟೀಕಿಸುತ್ತಾರೆ' ಎಂದರು. </p>.<p>'ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜನರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಜನರ ಖರೀದಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.</p>