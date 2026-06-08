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Homenewsindia news

ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಉದ್ವಿಗ್ನ, ಸಂಪಾದಕೀಯ,ಆಳ–ಅಗಲ ಸೇರಿ ಈ ದಿನದ ಪ್ರಮುಖ 10 ಸುದ್ದಿಗಳು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಜೂನ್ 2026, 3:10 IST
Last Updated : 8 ಜೂನ್ 2026, 3:26 IST
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Introduction
1

ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಉದ್ವಿಗ್ನ: ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಇಸ್ರೇಲ್

2

ಅನೆಕ್ಸ್‌ ಕಟ್ಟಡದ ನವೀಕರಣ: ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್‌ಗೆ ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಟ್ಟಡ

3

ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ, ಯುದ್ಧ ಬೇಡ: ನೆತನ್ಯಾಹುಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಮನವಿ

4

ಸಂಪಾದಕೀಯ | ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡಗಳ ಮರುಕಳಿಕೆ: ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಕಲಿಯದ ಪಾಠ

5

ಸಂಗತ: ಎಚ್ಚರ, ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ!

6

ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ: ಒಳಗಿನ ಬುದ್ಧ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡಾನೆ?

7

ಆಳ–ಅಗಲ | ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ: ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಸಮಯಸಾಧಕತನ

8

ಫಿಲಿಪ್ಪೀನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 7.8 ತೀವ್ರತೆಯ ಪ್ರಬಲ ಭೂಕಂಪ; ಸುನಾಮಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

9

ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಎಸ್‌ಐಪಿ: 843 ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ

10

ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ | ಸುತಾರ್‌ ಮೋಡಿ: ಮಂಕಾದ ಅಫ್ಗನ್

Atul Yadav
Atul Yadav
EditorialExplainerSangataIranwarCricettop 10 news
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