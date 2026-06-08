ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಉದ್ವಿಗ್ನ, ಸಂಪಾದಕೀಯ,ಆಳ–ಅಗಲ ಸೇರಿ ಈ ದಿನದ ಪ್ರಮುಖ 10 ಸುದ್ದಿಗಳು

<p>ಸಂಪಾದಕೀಯ, ಆಲ–ಅಗಲ, ಸಂಗತ, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ, ವಿದೇಶ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ದಿನದ ಪ್ರಮುಖ 10 ಸುದ್ದಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..</p>.<p><strong>ಜೆರುಸಲೇಂ:</strong> ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಕದನ ವಿರಾಮ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.</p><p><a href="https://www.prajavani.net/news/world-news/iran-israel-missile-attack-conflict-4044174">ಪೂರ್ತಿ ಸುದ್ದಿ ಓದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ</a></p>.<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಪುರಾತತ್ವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ‘ಕುಮಾರ ಕೃಪ’ ಅತಿಥಿಗೃಹದ ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ (ಅನೆಕ್ಸ್) ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ತಮ್ಮ ‘ಗೃಹ ಕಚೇರಿ’ಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ, ಈ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.</p><p><br><a href="https://www.prajavani.net/news/karnataka-news/kumar-krupa-guest-house-to-become-karnataka-chief-minister-home-office-4043200">ಪೂರ್ತಿ ಸುದ್ದಿ ಓದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ</a></p>.<p><strong>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್:</strong> ಇರಾನ್ನೊಂದಿಗಿನ ಕದನ ವಿರಾಮ ಮಾತುಕತೆಯು ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ನೀವು ಅವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಬಾರದು. ಇದು ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p><br><a href="https://www.prajavani.net/news/world-news/trump-urges-netanyahu-to-avoid-war-4044172">ಪೂರ್ತಿ ಸುದ್ದಿ ಓದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ</a></p>.<p>ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಸುರಕ್ಷತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಗಂಭೀರ ಲೋಪಗಳನ್ನು, ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಮುಜಾಫರ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿರುವ ಮಾರಕ ಅಗ್ನಿ ಅನಾಹುತಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದಿವೆ. ಎರಡು ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿರುವ ಎರಡು ದುರಂತಗಳು, ಅಗ್ನಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯು ನಿರಂತರ ಬೆದರಿಕೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತಿವೆ. </p><p><a href="https://www.prajavani.net/op-ed/editorial/editorial-recurring-fire-accidents-and-lessons-not-learned-4043109">ಪೂರ್ತಿ ಸುದ್ದಿ ಓದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ</a></p>.<p>ಇಲ್ಲೊಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಟನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬ ವಿರಾಮದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಿ ಬಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ ಘಟನೆಯೊಂದು ವರದಿಯಾಯಿತು. ಅದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಚ್ಚರಿಪಟ್ಟರೂ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ದಂಡಿಸಲಿಲ್ಲ; ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿಸಿದರು. </p><p><a href="https://www.prajavani.net/op-ed/opinion/child-psychology-and-impact-of-adult-behavior-on-children-4043020">ಪೂರ್ತಿ ಸುದ್ದಿ ಓದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ</a></p>.<p>ಅರಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನನ್ನು ವಾಸ್ತವ ಜಗತ್ತು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿತು. ಅದು ಅವನಿಗೆ ಬದುಕು, ಆಸೆ, ದುಃಖ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿತು. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಿಗೆ ವಾಸ್ತವ ದರ್ಶನವಾಗದಂತೆ ಭ್ರಮೆಯ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸಲು ಆತನ ತಂದೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ. ಸುತ್ತಲಿನ ಜಗತ್ತನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸದೆ ಮಗ ಸಂತೃಪ್ತ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕೆನ್ನುವುದು ತಂದೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಆ ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಬುದ್ಧನಾದ.</p><p><a href="https://www.prajavani.net/op-ed/articles/social-awareness-and-relevance-of-buddhas-teachings-in-modern-society-4043003">ಪೂರ್ತಿ ಸುದ್ದಿ ಓದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ</a></p>.<p>ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಸೋನಾಲಿ ಖಾತುನ್ ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಅವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಬಂದರು. ಆಗ ಅವರು ಗರ್ಭಿಣಿ. ಅವರ ತಂದೆ 2003ರಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ವೀರಭೂಮಿಯಿಂದ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲಾ ದೆಹಲಿಗೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದರು.</p><p><a href="https://www.prajavani.net/explainer/detail/west-bengal-politics-constitution-and-opportunism-over-immigration-4043348">ಪೂರ್ತಿ ಸುದ್ದಿ ಓದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ</a></p>.<p><strong>ಮನಿಲಾ:</strong> ಫಿಲಿಪ್ಪೀನ್ಸ್ನ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂದು (ಜೂನ್ 8)7.8 ತೀವ್ರತೆಯ ಪ್ರಬಲ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.</p><p><br><a href="https://www.prajavani.net/news/world-news/philippines-earthquake-tsunami-warning-deaths-reported-4044182">ಪೂರ್ತಿ ಸುದ್ದಿ ಓದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ</a></p>.<p>ಹಲವರಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್ಐಪಿ) ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಅಪನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ‘ತಿಂಗಳ ಮೊದಲನೇ ದಿನವಾದರೆ ಸಾಕು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಟಣ್ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತದೆ, ದುಡ್ಡು ಕಡಿತ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಆದರೂ ನನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಮೊತ್ತ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿನ ನಿಶ್ಚಿತ ಠೇವಣಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚೇನೂ ಗಳಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲವಲ್ಲ’ ಎಂದು ತುಂಬಾ ಜನ ಬೇಸರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ದು ಒಂದೇ. ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುವುದು ಒಂದು ಕಲೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಬೆಳೆಸುವುದು ಒಂದು ತಪಸ್ಸು.</p><p><br><a href="https://www.prajavani.net/business/capital-market/mutual-fund-sip-investment-plan-and-compounding-magic-4042849">ಪೂರ್ತಿ ಸುದ್ದಿ ಓದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ</a></p>.<p><strong>ಮುಲ್ಲನಪುರ:</strong> ಪ್ರವಾಸಿ ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಎರಡನೇ ದಿನದಾಟದಲ್ಲಿಯೂ ಅಂಪೈರ್ ತೀರ್ಪು ಮರುಪರಿಶೀಲನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಎಡವಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆತಿಥೇಯ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಕಲೆಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. </p><p><br><a href="https://www.prajavani.net/sports/cricket/india-vs-afghanistan-test-cricket-manav-suthar-shines-afghanistan-struggles-4043251">ಪೂರ್ತಿ ಸುದ್ದಿ ಓದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ</a></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>