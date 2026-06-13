13 ಜೂನ್‌ 2026: ಈ ದಿನದ ಪ್ರಮುಖ 10 ಸುದ್ದಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ...

<p>ದೇಶ, ವಿದೇಶ, ಕ್ರೀಡೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ದಿನದ 10 ಪ್ರಮುಖ ಹತ್ತು ಸುದ್ದಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ...</p>.<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ, ದಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡದಿರಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.</p><p><a href="https://www.prajavani.net/news/karnataka-news/no-fee-hike-for-medical-and-dental-courses-this-year-4055126">ಪೂರ್ತಿ ಸುದ್ದಿ ಓದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ</a></p>.<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಅನ್ನದಾತರು ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ರಸಗೊಬ್ಬರ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. </p><p><a href="https://www.prajavani.net/news/karnataka-news/fertilizer-shortage-concerns-amid-monsoon-farming-season-4055180">ಪೂರ್ತಿ ಸುದ್ದಿ ಓದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ</a></p>.<p>ಮಕ್ಕಳು ಬೊಂಬೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡುವ ಕಾಲ ಹಿನ್ನೆಲೆಗೆ ಸರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಆಟಿಕೆಗಳ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕಾಣಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸಲು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿನ ಚಂದ್ರನ ತೋರಿಸುವ ಬದಲು, ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಟೂನ್ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಮ್ಮನ ಜೋಗುಳದ ಜಾಗವನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ರಿಂಗಣ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.</p><p><a href="https://www.prajavani.net/op-ed/opinion/digital-addiction-and-impact-on-young-minds-4055114">ಪೂರ್ತಿ ಸುದ್ದಿ ಓದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ</a></p>.<p>ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ನಿರಂತರ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲಿನಂತೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿರುವ ‘ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಒಕ್ಕೂಟ’ದ (ಎನ್ಡಿಎ) ಮೂರು ಅವಧಿಗಳ ಸರ್ಕಾರಗಳು ತಂದಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತಿವೆ.</p><p><a href="https://www.prajavani.net/op-ed/editorial/modi-twelve-years-as-prime-minister-development-and-challenges-4055090">ಪೂರ್ತಿ ಸುದ್ದಿ ಓದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ</a></p>.<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ‘ಜನರಲ್ಲಿರುವ ಕೋಪವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಮುಂದಿನ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಗೆದ್ದಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಮುಖ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೆಂದರೆ, ಗೆಲ್ಲಲು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p><a href="https://www.prajavani.net/news/india-news/rahul-gandhi-says-india-alliance-already-winning-next-election-4055205">ಪೂರ್ತಿ ಸುದ್ದಿ ಓದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ</a></p>.<p><strong>ಟೆಹರಾನ್:</strong> ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೇಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗಿನ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಕರಡು ಪ್ರತಿಯಲ್ಲೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. </p><p><a href="https://www.prajavani.net/news/world-news/iran-strait-of-hormuz-control-peace-treaty-4056029">ಪೂರ್ತಿ ಸುದ್ದಿ ಓದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ</a></p>.<p>ಪಂಚರಾಜ್ಯಗಳ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ‘ನಾರಿಶಕ್ತಿ’ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಿದ ಬಿಜೆಪಿಯು, ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮರು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಸೂದೆ ಜತೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿ ಮಂಡಿಸಿತು. ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಸೂದೆ ಅಂಗೀಕಾರಗೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೇ ಎರಡನ್ನೂ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು. </p><p><a href="https://www.prajavani.net/op-ed/discussion/women-representation-in-politics-and-leadership-opportunities-4055394">ಪೂರ್ತಿ ಸುದ್ದಿ ಓದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ</a></p>.<p>ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವ ಧೈರ್ಯ ಪ್ರಜೆ, ಸಾಹಿತಿ–ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿವೇಕ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸುವವರಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ ‘ಸಮಾನ ಅಧಿಕಾರ’ ಪಡೆಯುವ ಆದರ್ಶದ ಸ್ಥಿತಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಂಥದೊಂದು ಸ್ಥಿತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರಲಿ, ಕನಸಾದರೂ ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇದೆಯೆ? </p><p><a href="https://www.prajavani.net/op-ed/articles/political-power-and-governance-analysis-4055067">ಪೂರ್ತಿ ಸುದ್ದಿ ಓದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ</a></p>.<p><strong>ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಸಿಟಿ:</strong> ಸಾಕಷ್ಟು ನಾಟಕೀಯ ಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಆತಿಥೇಯ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ತಂಡ ಗುರುವಾರ 2–0 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದೊಡನೆ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಚಾಲನೆಯೂ ದೊರೆಯಿತು. </p><p><a href="https://www.prajavani.net/sports/football/mexico-wins-fifa-world-cup-opening-match-4053806">ಪೂರ್ತಿ ಸುದ್ದಿ ಓದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ</a></p>.<p><strong>ಪ್ಯಾರಿಸ್:</strong> ಫಿಫಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಎಂದು 2010ರಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದ ‘ಪೌಲ್‘ ಹೆಸರಿನ ಆಕ್ಟೋಪಸ್’ ಮೃತಪಟ್ಟು ದಶಕವೇ ಕಳೆದಿದೆ. ಇದೀಗ, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎ.ಐ) ಚಾಟ್ಬಾಟ್ಗಳು ‘ಪೌಲ್’ನಂತೆಯೇ ನಿಖರ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳಲು ಮುಂದೆ ಬಂದಿವೆ. </p><p><a href="https://www.prajavani.net/sports/football/ai-predicts-fifa-world-cup-winner-4055238">ಪೂರ್ತಿ ಸುದ್ದಿ ಓದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ</a></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>