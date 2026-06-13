ಶನಿವಾರ, 13 ಜೂನ್ 2026
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13 ಜೂನ್‌ 2026: ಈ ದಿನದ ಪ್ರಮುಖ 10 ಸುದ್ದಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ...

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 13 ಜೂನ್ 2026, 4:39 IST
Last Updated : 13 ಜೂನ್ 2026, 4:39 IST
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Introduction
1

ಈ ವರ್ಷ ವೈದ್ಯಕೀಯ, ದಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಇಲ್ಲ

2

ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಅಭಾವ:ಬೇಡಿಕೆಯ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಪೂರೈಸಿದ ಕೇಂದ್ರ

3

ಸಂಗತ: ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು; ಎಳೆಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆ

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4

ಸಂಪಾದಕೀಯ | ಮೋದಿ: ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ 12 ವರ್ಷ, ಆತಂಕದ ನಡುವೆಯೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

5

ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೆದ್ದಿದ್ದೇವೆ: ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿ

ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿ
ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿ
6

ಹೊರ್ಮುಜ್‌ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೇಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ: ಇರಾನ್‌ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

ಹೊರ್ಮುಜ್‌ ಜಲಸಂಧಿ
ಹೊರ್ಮುಜ್‌ ಜಲಸಂಧಿ
7

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚರ್ಚೆ: ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಕರಿಬೇವೇ?

ಮೋಟಮ್ಮ

ಮೋಟಮ್ಮ

8

ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ | ಅಧಿಕಾರ: ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಸೊಡರು

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9

ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌: ತವರಿನಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಶುಭಾರಂಭ

10

ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ | ಯಾರಿಗೆ ಕಿರೀಟ?: ಅಕ್ಟೋಪಸ್‌ ಬದಲು ಎ.ಐ ಭವಿಷ್ಯ

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