ಶುಕ್ರವಾರ, 10 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news

ಈ ದಿನದ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳು: 10 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 10 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 14:19 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Introduction
1

ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ಬಸ್, ₹ 3000 ನೆರವು: ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾದರಿ

2

UP SIR: ಒಟ್ಟು ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ 13.39 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆ

ಎಸ್‌ಐಆರ್

3

ಯಮುನಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ದೋಣಿ: 10 ಮಂದಿ ಸಾವು, ಹಲವರು ನಾಪತ್ತೆ

4

ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ನಗದು ಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣ: ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಯಶವಂತ್ ವರ್ಮಾ ರಾಜೀನಾಮೆ

‌ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಯಶವಂತ್ ವರ್ಮಾ

ಪಿಟಿಐ ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ

5

ಜಾತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ತಡೆ ಕೋರಿದ್ದ ಪಿಐಎಲ್ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್

6

ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂಧೆ ಟ್ರೋಲ್ ವಿಚಾರ: ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದ ಕುನಾಲ್ ಕಾಮ್ರಾ

ಕುನಾಲ್ ಕಾಮ್ರಾ

(ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ– X/@kunalkamra88)

7

ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ

ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್

8

ಪಿಯುಸಿ: ರಾಜ್ಯದ 37 ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ಫಲಿತಾಂಶ!

ಪಿಯುಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ

9

ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೇವೇಗೌಡರು: ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಇಂಗಿತ

ಎಚ್‌.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡ
10

ಹೊರ್ಮುಜ್ ದಾಟುವ ಹಡುಗಗಳ ಮೇಲೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸದಂತೆ ಇರಾನ್‌ಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್

NewsKarnatakatop 10 news
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT