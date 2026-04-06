ಕಾರ್ಗಿಲ್: ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ವಾಂಗ್ಚೂಕ್ ಕರೆ

ಕಾರ್ಗಿಲ್ (ಪಿಟಿಐ): ಪರಿಸರ ಹೋರಾಟಗಾರ ಸೋನಂ ವಾಂಗ್ಚೂಕ್ ಅವರನ್ನು ಕಾರ್ಗಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕಾರಾಗೃಹದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಳಿಕ ವಾಂಗ್ಚೂಕ್ ಅವರು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಾರ್ಗಿಲ್ಗೆ ಭಾನುವಾರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ವಾಂಗ್ಚೂಕ್ ಅವರು, ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಲಡಾಖ್ಗೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಬಂಧನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾಗರಿಕರು ಹಾಗೂ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದರು. ಲಡಾಖ್ ಮತ್ತು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>'ಜನರು ಎಲ್ಲಾ ಭೇದಗಳನ್ನು ಮೀರಿ, ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾನವೀಯತೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯತೆಯ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನಾವು ಒಗ್ಗೂಡಬೇಕು. ನಾವು ಶಾಂತಿಪ್ರಿಯರು. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಘನತೆಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬಾರದು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಲಡಾಖ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುವ ಆಂದೋಲನವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಅಲಯನ್ಸ್ (ಕೆಡಿಎ) ಮತ್ತು ಲೇಹ್ ಅಪೆಕ್ಸ್ ನಿಯೋಗ (ಎಲ್ಎಬಿ) ನಾಯಕರನ್ನು ವಾಂಗ್ಚೂಕ್ ಭೇಟಿಯಾದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260406-51-1958731971