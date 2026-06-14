ಭಾನುವಾರ, 14 ಜೂನ್ 2026
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Homenewsindia news

ಪಶ್ಷಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷ, ಒಳನೋಟ, ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸೇರಿ ಈ ದಿನದ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 14 ಜೂನ್ 2026, 5:15 IST
Last Updated : 14 ಜೂನ್ 2026, 5:15 IST
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1

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2

ಒಳನೋಟ| ಮಾವು ಬೆಳೆದವರ ನೋವು: ಬೆಳೆಯೂ ಇಲ್ಲ, ಬೆಲೆಯೂ ಇಲ್ಲ,ವೆಚ್ಚವೂ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ

3

ಅಮೆರಿಕ–ಇರಾನ್ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಿ: ಪಾಕ್‌ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೆಹಬಾಜ್‌

4

ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್‌ ಜನರಲ್ ಧೀರಜ್‌ ಸೇಠ್ ಭೂಸೇನೆಯ ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ

5

ಇಂದು ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್,ಅಂದು ಕಾಡಿನ ಎಲೆಗಳೇ ಹಾಸಿಗೆ.. ಬಾಲ್ಯ ನೆನೆದು ಖರ್ಗೆ ಭಾವುಕ

Shailendra Bhojak
Shailendra Bhojak
6

ಕರೂರು ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಾ? ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್‌ಗೆ ಸ್ಟಾಲಿನ್

7

ಇರಾನ್‌ ಜೊತೆಗಿನ ಒಪ್ಪಂದದ ನಂತರ ಹೊರ್ಮುಜ್‌ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಕ್ತ: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್

8

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 7 ದಿನ ಭಾರೀ ಮಳೆ ಸಾಧ್ಯತೆ: ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

9

ಫ್ಲ್ಯಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿ ನಿತ್ಯ 16 ತಾಸು ಬಲವಂತದ ಕೆಲಸ: ಮಹಿಳೆ ಪಾರಾಗಿದ್ದೇ ರೋಚಕ

10

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