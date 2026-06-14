ಪಶ್ಷಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷ, ಒಳನೋಟ, ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸೇರಿ ಈ ದಿನದ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳು

<p>ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳು</p>.<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಪೈಕಿ, ಮನೆಯ ಯಜಮಾನಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹ 2,000 ನೀಡುವ ‘ಗೃಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿ’ ಮತ್ತು 200 ಯುನಿಟ್ವರೆಗೆ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೌಲಭ್ಯದ ‘ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ’ಯ ಎಲ್ಲ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಂದ ಹೊಸದಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ.</p> <p><a href="https://www.prajavani.net/news/karnataka-news/new-application-for-guarantee-scheme-eligibility-4057228">ಪೂರ್ತಿ ಸುದ್ದಿ ಓದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ</a></p>.<p><strong>ಕೋಲಾರ</strong>: ‘ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಮಾವಿನ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಧಾರಣೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ರೈತರು ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಧಾರಣೆ ಕೈಕೊಟ್ಟರೆ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಮುಂದೂಡಿದ್ದುಂಟು, ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಕಾರ್ಯ ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದುಂಟು.</p><p><a href="https://www.prajavani.net/explainer/olanota/mango-crop-damage-karnataka-farmers-distress-4056586">ಪೂರ್ತಿ ಸುದ್ದಿ ಓದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ</a></p>.<p><strong>ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್/ಟೆಹರಾನ್:</strong> ‘ಅಮೆರಿಕ– ಇರಾನ್ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ’ ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೆಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಶನಿವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p><br><a href="https://www.prajavani.net/news/world-news/iran-united-states-peace-agreement-signing-soon-4056834">ಪೂರ್ತಿ ಸುದ್ದಿ ಓದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ</a></p>.<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಧೀರಜ್ ಸೇಠ್ ಅವರು ಭಾರತದ ಸೇನಾಪಡೆಗಳ ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. </p><p><br><a href="https://www.prajavani.net/news/india-news/lieutenant-general-dheeraj-seth-to-be-next-indian-army-chief-4057074">ಪೂರ್ತಿ ಸುದ್ದಿ ಓದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ</a></p>.<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಇಂದು ನಾನು ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅಂದು(ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ) ಕಾಡಿನಲ್ಲಿಯೇ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದ ದಿನಗಳಿದ್ದವು...ಇವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಭಾವುಕ ನುಡಿಗಳು.</p><p><a href="https://www.prajavani.net/news/india-news/walk-with-carpets-under-my-feet-today-but-slept-on-leaves-in-forest-as-a-child-kharge-4057401">ಪೂರ್ತಿ ಸುದ್ದಿ ಓದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ</a></p>.<p><strong>ಚೆನ್ನೈ:</strong> ಕೇಂದ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಸಿಬಿಐ) ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ಕರೂರು ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಾ? ಎಂದು ಡಿಎಂಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಕೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನು ಶನಿವಾರ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p><br><a href="https://www.prajavani.net/news/india-news/stalin-questions-vijay-delhi-visit-karur-case-4057423">ಪೂರ್ತಿ ಸುದ್ದಿ ಓದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ</a></p>.<p><strong>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್</strong>: ಯುದ್ಧ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಜೊತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಒಪ್ಪಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ, ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೂ ಮುಕ್ತವಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಶನಿವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p><br><a href="https://www.prajavani.net/news/world-news/trump-iran-hormuz-strait-deal-4057393">ಪೂರ್ತಿ ಸುದ್ದಿ ಓದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ</a></p>.<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಮುಂದಿನ 7 ದಿನ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಗುಡುಗು, ಮಿಂಚು ಮತ್ತು ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಜೂನ್ 14ರಿಂದ 20ರವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಬಹುತೇಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p><br><a href="https://www.prajavani.net/news/karnataka-news/karnataka-heavy-rain-forecast-seven-days-4057392">ಪೂರ್ತಿ ಸುದ್ದಿ ಓದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ</a></p>.<p><strong>ಕೋಲ್ಕತ್ತ:</strong> ಹರಿಯಾಣದ ಗುರುಗ್ರಾಮದ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೂಡಿಹಾಕಿ, ಪ್ರತಿದಿನ 16 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮನೆಕಲಸ ಮಾಡಿಸಿ, ದೈಹಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗುತ್ತಿದ್ದ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ (ಜೂನ್ 12) ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p><br><a href="https://www.prajavani.net/news/india-news/woman-held-captive-gurugram-flat-rescued-4057386">ಪೂರ್ತಿ ಸುದ್ದಿ ಓದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ</a></p>.<p>ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿ : ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಹಾಗೂ ಮೊರೊಕ್ಕೊ ನಡುವಣ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯವು ಡ್ರಾನಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು.</p> <p><a href="https://www.prajavani.net/sports/football/fifa-world-cup-brazil-morocco-match-draw-4057385">ಪೂರ್ತಿ ಸುದ್ದಿ ಓದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ</a></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>